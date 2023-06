Entrevistas a los candidatos a hermano mayor en las Siete Palabras

1) ¿Por qué ha decidido presentarse a hermano mayor en este próximo cabildo de elecciones?

Por ilusión y por responsabilidad. Porque he recibido el apoyo de un gran número de hermanos para dar este paso, y me he sentido arropado y refrendado al anunciar la candidatura. Y porque creo que he formado una junta capacitada con un programa de gobierno y trabajo ilusionante y realista.

2) ¿Cómo valora los últimos años vividos en su hermandad, y cómo debería proyectarse esta corporación de cara al futuro más inmediato?

La hermandad se encuentra ahora mismo en un proceso de renovación y crecimiento. Necesita ahora un periodo de estabilidad, tranquilidad, que es uno de los pilares que queremos aportar desde nuestra junta, para entrar en un periodo de normalización de la vida de la misma.

3) ¿Cuáles son los principales objetivos y retos de su candidatura para la corporación de resultar elegida por los hermanos?

Me gustaría quedarme con tres aspectos fundamentales: estabilidad, modernidad y cuidado al nazareno. Queremos darle estabilidad a la hermandad, que tengamos una corporación amable donde todos nos sintamos a gusto. También queremos proporcionarle modernidad a nuestra archicofradía, que se encuentre gestionada por medios modernos y por personas cualificadas para la necesaria evolución que se requiere. Y creemos que necesitamos un mayor cuidado del nazareno y de todos nuestros hermanos durante el Miércoles Santo.

4) Cuando vuestro paso de misterio participó en 2004 en el Santo Entierro Grande, acudió con banda de música de plantilla completa, y la experiencia fue positiva. ¿Se plantearían un cambio de estilo tras el paso dado al frente por el Cachorro tras similar caso?

El Santo Entierro Grande de 2004 fue una experiencia maravillosa, que nos transportó a otro tiempo. Pero nuestro paso de misterio y Esencia forman un binomio inseparable.

5) Tanto usted como el otro candidato han pertenecido a anteriores juntas de gobierno, e incluso han coincidido en una misma mesa de oficiales. ¿Han llegado a dialogar para lograr una única lista para estos comicios?

Sí, tengo una buena relación con Manuel Ángel Porro, pero tenemos una visión distinta de lo que quiere nuestra hermandad, lo que ha llevado a la formación de estas dos listas.

6) ¿Qué desean aportarle usted y los hermanos que le acompañan en su lista a la Hermandad de las Siete Palabras durante el próximo cuatrienio?

Hemos presentado este equipo de gobierno porque queremos aportarle a nuestra hermandad estabilidad, en el día a día, que tengamos una corporación amable; pero también queremos aportar modernidad, una hermandad adaptada a los nuevos tiempos y que tenga miembros de junta capacitados para sus tareas. Queremos que dentro de nuestra archicofradía todos respetemos la diversidad de sensibilidades que tenemos. Hemos preparado una junta de gobierno capacitada porque queremos que nuestra hermandad esté gestionada por un equipo con experiencia que sea capaz de llevar a cabo los fines de la hermandad preocupándose por ella todos los días del año. Y, finalmente, queremos que nuestros hermanos conozcan y respeten su tradición, y la historia de nuestra hermandad.

7) Un mensaje que quiera lanzar a sus hermanos de cara al cabildo electoral del próximo 22 de junio.

Durante los últimos meses hemos estado explicando a muchos hermanos cuál es nuestro proyecto de hermandad, un programa de gobierno que pensamos que puede mejorar nuestra archicofradía y que se basa en desarrollar los fines fundamentales recogidos en nuestras reglas: fomentar el culto público de nuestros titulares y ejercer la caridad y la formación entre nuestros hermanos. Porque queremos renovar ilusiones, porque queremos llevar a gala el orgullo de ser rabanitos, por todo ello, quiero pedirles a nuestros hermanos su confianza en el cabildo de elecciones de este jueves 22 de junio, para seguir trabajando por nuestra querida Hermandad de las Siete Palabras.