Entrevistas a los candidatos a hermano mayor en Montserrat

ANTONIO VERA RECIO ¿Por qué ha decidido volver a presentarse a hermano mayor en este cabildo de elecciones? El motivo por el que me vuelvo a presentar es porque tengo muchas ganas de seguir trabajando por Montserrat. De hecho, ese es nuestro lema: «Trabajamos por Montserrat». Me presento porque tenemos un equipo completo, competente, con candidatos que están más que preparados para desempeñar la función que tienen que realizar y que han venido demostrando en estos años difíciles que son capaces de hacer crecer a nuestra hermandad. Todos tenemos muchas ganas de seguir trabajando y mejorando a la Hermandad de Montserrat. En este sentido, me gustaría darle las gracias a todos mis compañeros de candidatura que ofrecen su tiempo e ilusión conmigo y con la hermandad. El tiempo es una de las cosas más importantes que tenemos y estar dispuestos a darlo por Montserrat es de agradecer y de alabar. ¿Cómo valora los últimos años vividos en su hermandad, en los que se ha vivido el vía crucis de las hermandades con el Cristo de la Conversión y se ha conmemorado el IV centenario de esta talla de Juan de Mesa, a pesar de que hayamos tenido de por medio la pandemia? Han sido cuatro años con unas condiciones muy difíciles. Pese a todo, hemos conseguido seguir trabajando para nuestra corporación, para nuestros hermanos, logrando claramente los objetivos y buenos resultados. Por un lado, el pago de la casa de hermandad es una de los proyectos importantes que hemos llevado a cabo. El pago de las obras está en su tramo final, sin necesidad de haber pedido ni un solo euro a nuestros hermanos. Hemos aumentado también la ayuda en caridad. Estamos en una situación social complicada, tras años de pandemia y con unas circunstancias que nos han hecho tomar la decisión y querer ampliar nuestra ayuda en la diputación de caridad. Obviamente uno de los momentos más especiales ha sido ese maravilloso vía crucis con nuestro Cristo de la Conversión. Fue un día histórico para nuestra hermandad y para Sevilla. Tenemos unas imágenes con una calidad incalculable que se han ido conociendo más estos años y que queremos seguir dándolas a conocer y acercándolas a los cofrades y a nuestros hermanos. También se han realizado exposiciones por ese IV centenario de la hechura de nuestro titular. Además, cerramos los cuatro años con la gran noticia de la participación en el Santo Entierro Grande, siempre y cuando los hermanos así lo aprueben. ¿Cuáles son los principales objetivos y retos de su candidatura para la corporación de resultar elegida por los hermanos? ¿Cómo le gustaría conmemorar en 2026 los 425 años del nacimiento de esta corporación? Es un proyecto amplio y cuyas ideas y planes iremos realizando en los próximos cuatro años. Hay cosas que incluimos nuevas y otras que queremos mantener y seguir trabajando en las líneas ya esbozadas durante esta candidatura. Lo más importante en cualquier hermandad para que todo vaya hacia delante es que sea una hermandad abierta, familiar, donde cada uno pueda tener su sitio y sentirse bien. Nosotros queremos seguir trabajando en esa línea. Nuestra candidatura, además, está compuesta por personas que llevan viviendo Montserrat muchos años y que saben que esto es así, saben entender la hermandad y por eso vamos a seguir con esa línea de trabajo de acercamiento de la corporación. Uno de los proyectos que queremos abordar es el estudio en 3D de nuestros benditos titulares para conseguir así una mayor seguridad. No afectaría en nada a la integridad de nuestras imágenes. Obviamente, todo si los hermanos así lo aprueban. Sería una actuación acorde con los tiempos en los que vivimos, no solamente de seguridad y de mantenimiento en óptimas condiciones de nuestro patrimonio, también sería seguir dando pasos hacia el futuro. Siguiendo por el patrimonio, queremos llevar a cabo el bordado de los faldones del paso del Cristo de la Conversión del Buen Ladrón, un bordado que esté en sintonía con lo que es nuestra cofradía, manteniendo la estética de la misma. Por último, en este sentido de patrimonio, queremos trabajar para mejorar y consolidar el altar de nuestra capilla, pero ese será un plan que habrá que ir trabajando durante el tiempo, con los permisos y órdenes reglamentarias y también con el apoyo en cabildo de los hermanos de Montserrat. En este proyecto, al igual que consideramos importante el acercamiento físico, también tiene que serlo a través de las redes sociales. Por ello vamos a mejorar en la comunicación de la hermandad, ya sea en la página web, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube... Con respecto a la segunda pregunta, estamos trabajando en los actos que queremos celebrar en el 425 aniversario de la fundación de Montserrat. Tenemos una historia riquísima y, como he dicho antes, unas imágenes extraordinarias. Puede ser, no solamente una celebración de todos nuestros hermanos, sino también una posibilidad de seguir poniendo en valor ante todos el patrimonio artístico, humano e histórico que tenemos. No puedo dar muchos detalles sobre lo que estamos trabajando y por dónde vamos, pero sí adelantar que la idea para 2026 es poner en valor la Iglesia de San Ildefonso, sede fundacional de Montserrat. Ahora mismo tenemos sobre la mesa planes, proyectos e ideas, en distinto avance, que queremos además consensuar con nuestros hermanos.







JUAN ANTONIO COTO DOMÍNGUEZ



¿Por qué ha decidido presentarse a hermano mayor en este cabildo de elecciones, cuando usted ya ocupó en su día el cargo?



Me presento a hermano mayor por dos motivos: en primer lugar, porque me preocupa el presente y futuro de la hermandad. En mi modesta opinión, una junta de gobierno tiene que estar al servicio de los hermanos y de nuestros benditos titulares, nunca al revés. Queremos volver a recuperar la vida de hermandad que se ha perdido por muchos motivos, no sólo por la pandemia, teniendo al hermano como centro de ésta: escuchándole, dedicándole tiempo, teniendo en cuenta su opinión o haciéndole partícipe de todo lo que ocurra o, simplemente, saludándole o preguntándole cómo está, algo que ahora, desgraciadamente, no pasa. El segundo motivo es porque me siento respaldado y apoyado por un gran número de hermanos que me han mostrado su cariño y confianza. Efectivamente, yo ya tuve el honor de ser hermano mayor hasta hace ocho años. Esta experiencia, junto a la de otros cargos anteriores como prioste, diputado de cultos y formación en los actos del IV centenario fundacional de la hermandad y teniente de hermano mayor, me ha proporcionado una mayor formación y conocimiento de la corporación y de sus hermanos. En este último período de tiempo no he dejado de participar activamente en mi hermandad, aunque no ostentara ningún cargo. Además, las reglas de la hermandad me dan ese derecho.



¿Cómo valora los últimos años vividos en su hermandad, en los que se ha vivido el vía crucis de las hermandades con el Cristo de la Conversión y se ha conmemorado el IV centenario de esta talla de Juan de Mesa, a pesar de que hayamos tenido de por medio la pandemia?



La pandemia no influyó para nada en el vía crucis y en los actos del IV centenario de la hechura de nuestro Cristo, salvo la segunda mitad del quinario de 2020. El vía crucis fue una vivencia extraordinaria y sirvió para que nuestro bendito titular fuera admirado por muchos cofrades y devotos que desconocían la excelsa calidad de nuestra imagen. Yo formaba parte del equipo de trabajo de la priostía y tuve el honor de participar en el proyecto y montaje de las andas. En los actos del IV centenario también colaboré en la preparación y montaje de todos los aparatos de altar. Aprovecho la ocasión para felicitar a los priostes Fernando, ahora dimitido, y Antonio. Además, el diputado de cultos que viene en mi candidatura se encargó de preparar todos los actos de cultos del IV Centenario del Cristo. Así mismo, un grupo de hermanos encargamos una misa compuesta expresamente para nuestro Santísimo Cristo. Lo que no podemos olvidar nunca es que estos actos se desarrollaron con gran solemnidad y esplendor gracias a la participación y trabajo de muchos hermanos. Tras la pandemia, la vida de hermandad ha sido nula y únicamente se han celebrado los cultos de reglas y las misas semanales.



¿Cuáles son los principales objetivos y retos de su candidatura para la corporación de resultar elegida por los hermanos? ¿Cómo le gustaría conmemorar en 2026 los 425 años del nacimiento de esta corporación?



El principal proyecto que vertebra mi candidatura, como te he mencionado antes, es poner al hermano junto a nuestros benditos titulares, en el centro de todas las decisiones que tomemos y en el centro de la vida de hermandad, teniendo especialmente en cuenta a la juventud y a los mayores. Si atendemos a los cultos, queremos seguir con la línea ascendente de estos últimos años, engrandeciendo nuestro repertorio musical con una misa que le queremos hacer a la Virgen de Montserrat para que sea interpretada el día de su función de instituto, al igual que hicimos un grupo de hermanos hace cuatro años con el Cristo. Además, queremos plantear realizar otra ampliación más del horario de la capilla y un aumento de misas semanales. La formación y la caridad serán otros dos pilares muy necesarios en la vida diaria de nuestra corporación y trabajaremos en ellos para darles la importancia que se merecen. Patrimonialmente, el gran proyecto será la restauración y enriquecimiento de los retablos de nuestra capilla, así como el retablo de Nuestra Señora del Rosario en la Parroquia de la Magdalena. A este se le sumarán otros como el arreglo y la redistribución de la sala de exposiciones, la realización de nuevos enseres para la cofradía que indican nuestras ordenanzas, la adquisición y la confección de un cortinaje y una alfombra para los cultos, o facilitar el acceso a la capilla de personas con movilidad reducida, entre otros. Por último, hace falta adaptar la hermandad a los nuevos tiempos con una reforma de reglas y ordenanzas, así como con un mejor uso de la página web, las redes sociales y las nuevas tecnologías, poniendo a disposición de estas nuevas necesidades los recursos económicos que hagan falta.



En 2026 se celebrarán los 425 años de la fundación de la hermandad. Conozco de cerca lo que es celebrar un aniversario porque en 2001, cuando se cumplieron los 400 años, me tocó vivirlo de lleno porque ocupaba el cargo de diputado de cultos en el mandato de Feliciano Fernández. Además, el diputado de cultos que viene conmigo se ha encargado de preparar todos los actos del IV centenario del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón que se realizaron el pasado 2019. Está claro que lo vamos a celebrar pero todavía no sabemos cómo. Sería una temeridad por mi parte decir algo cuando todavía quedan cuatro años y no se ha hablado con los hermanos. Como he mencionado antes, no quiero hacer una hermandad de espaldas a ellos. Se conformarán grupos de trabajo y se escucharán propuestas y, a partir de ahí, empezaremos a trabajar, pero antes nos preocupan otras muchas cosas, entre ellas el día a día de la hermandad. Llegado el momento, se realizará un programa de cultos y actos acorde a la categoría de una Hermandad como Montserrat que cumple 425 años de historia.



¿Han existido conversaciones con los miembros de la otra candidatura, en los preparativos del proceso electoral, para intentar configurar una única lista?



No han existido conversaciones. Son dos maneras distintas de entender la hermandad. Por supuesto, respeto profundamente a los miembros de la otra candidatura y merecen mi reconocimiento por el hecho de querer trabajar durante cuatro años por nuestra hermandad.