Entrevistas a los candidatos de los Dolores de Torreblanca

Los años anteriores a la pandemia ciertamente fueron muy intensos y gratificantes, con el vía crucis a la catedral en 2018 y, como bien ha dicho usted anteriormente, con la salida extraordinaria de María Santísima de los Dolores por el XXV aniversario fundacional en octubre del 2019. Ya en el 2020 teniamos programado el vía crucis extraordinario de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato, una jura de bandera civil que se iba a celebrar en la Plaza de las Acacias y el pontifical como cierre del aniversario, además de diversas actividades que se vieron todas truncadas por la pandemia, creando una sensación de quedarse las cosas a medias. Ya en 2021, con las posibilidades que nos permitieron las autoridades sanitarias, se pudo realizar una veneración a nuestros titulares a pesar de que no vivimos una Semana Santa al uso, aunque yo extraigo de positivo que pudimos tener la posibilidad de volver a vernos los hermanos, fieles y devotos reunidos otra vez para vivir nuestra fe y tener el Sábado de Pasión nuestra especial «estación de penitencia». Por supuesto, ya en este 2022 volver a la normalidad ha sido tan especial que no tengo forma de describir todo lo vivido. Y proyectarlo todo para un futuro... Pues creo que tenemos que aprender de estos dos años en los que hemos tenido de todo, aprovechar el momento día a día, semana a semana, para seguir avanzando y rezar a nuestro Señor, para que Él nos siga protegiendo y poder llegar a ser mejores cristianos.

Pues, sencillamente, después de comenzar en esta legislatura como teniente hermano mayor y debido a la pandemia que nos ha azotado, el hermano mayor electo en 2018 tuvo que dimitir por problemas familiares y asumo este cargo con el apoyo de la junta de gobierno en junio de 2020; posteriormente, reunimos a una comisión consultiva compuesta por ex-hermanos mayores y ex-tenientes de hermanos mayores donde es apoyada la continuidad debido, sobre todo, a la situación en la que nos encontrábamos. Sin embargo, con lo ocurrido, no se han podido ni desarrollar todos los proyectos que se tenían preparados ni tampoco tomar unos nuevos. Por ello, me presento para, por supuesto, ser electo por mis hermanos y continuar con los proyectos que se han quedado a medias, además de arrancar con otros nuevos.

Pues desde que comunico mi intención de presentar la candidatura en el cabildo general de hermanos, celebrado el último sábado del pasado mes de enero, previo al comienzo del proceso electoral, no tengo conocimiento oficial de otra candidatura hasta el último día para presentar los documentos.

La valoración, como no puede ser de otra manera, es muy positiva, tanto en el día a día de la corporación como, así mismo, en la celebración del XXV aniversario fundacional con actos a la altura de la hermandad, del mismo modo que tenemos que seguir trabajando para que no sólo el presente sino el futuro siga siendo esperanzador en todos los sentidos.

Efectivamente, ya estuve en el cargo de hermano mayor en el periodo de 2014 al 2018, y siempre he sido partidario de que cualquier hermano que reúna las condiciones exigidas en las reglas pueda presentarse a unas elecciones. Cuando concurren dos candidaturas significa que hay diferentes grupos de hermanos con ideas, quizás, diferentes pero con un mismo objetivo: trabajar para la hermandad, es decir, que la hermandad está viva. No concibo una hermandad de rivalidades ni enemistades, así lo he entendido siempre.

5) ¿Qué desean aportarle usted y los hermanos que le acompañan en su lista a la Hermandad de los Dolores de Torreblanca?

Nosotros queremos aportar trabajo y dedicación con mucha ilusión para ser partícipes, tanto nosotros si somos elegidos el próximo lunes día 27 como todos los hermanos, del crecimiento de la hermandad a todos los niveles, tanto institucionalmente de manera interna como externa.

6) Un mensaje que quiera lanzar a sus hermanos de cara al cabildo electoral del próximo 27 de junio.

Desde aquí animo a que los hermanos participen en las elecciones con su propio criterio, pues con su decisión no habrá ganador ni perdedor, habrá unos hermanos que, con su sacrificio personal, intentarán hacerlo lo mejor posible durante los años venideros en su responsabilidad como oficiales de junta. Nunca se nos debe olvidar que lo único y más importante son nuestros benditos titulares, teniendo siempre la referencia del principal mensaje de Jesús: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.