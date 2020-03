«Estoy convencido de que no habrá y no debería haber Semana Santa»

«Lo lógico y razonable es pensar que no va a haber Semana Santa. Todo nos hace pensar que sería una temeridad que la hubiera. Estoy convencido de que no va haber y no de que no la debería haber». Así de tajante se ha mostrado este viernes el presidente del Consejo de Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez, en declaraciones a los micrófonos del programa ‘El Llamador’ de Canal Sur Radio. El máximo responsable de la institución cofradiera ha señalado que su «deseo» es que «a principios de la semana que viene [se habla del mismo lunes], sepamos si hay Semana Santa», porque, como bien ha insistido, «a tenor de los acontecimientos» por la crisis del coronavirus en toda España, «no hay más remedio que conocerlo a principios de la próxima semana».