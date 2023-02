Fenómenos paranormales en Monte-Sión

Es posible que a raíz de lo que les voy a narrar se niegue todo por parte de la hermandad, es algo con lo que ya, desde este momento, cuento. Pero lo cierto es que mi deber es informar teniendo todo muy bien contrastado e, incluso, habiéndolo vivido personalmente.

Hace ya varios años que mi amigo José David, me habló de hechos extraños que sucedían en la casa-hermandad de Monte-Sión pero la imposibilidad de investigar en su interior hacía que todo quedará como una especie de leyenda urbana que se tejió en torno a la misma. Lo cierto es que con el paso del tiempo si pudimos acceder a la misma, ya excelentemente rematada.

Mi primer contacto con este apasionante tema se produjo una tarde de invierno cuando, hace unos años, nos invitaron a entrar para enseñarnos lo que se estaba haciendo allí, las obras. En aquella visita recuerdo que hable de la antigüedad de todo lo que es la calle Feria y que “raro es que aquí no pase nada anormal”. La persona que nos hacía de anfitrión –que omitiré su nombre- nos dijo: “¿Y quién os ha dicho que aquí no pasan cosas?”. En ese momento captó toda mi atención y, amablemente, nos comentó como en el “callejón” se ha podido ver, en varias ocasiones, a una silueta “negra que no la provoca nadie porque no hay nadie, en ese momento, en esta parte. Era como una persona pero sin persona, sé que es difícil de explicar pero, seguramente, vosotros me entendéis” nos dijo.

Aunque traté de profundizar un poco más en ello la verdad es que el hermetismo fue grande, a veces parece que hablar de fenómenos paranormales y el mundo de lo religioso o las cofradías es como un tabú cuando no hay nada de malo en ello y, por otra parte, son sitios muy susceptibles de vivir hechos extraños.

Pasó el tiempo y a través de mi amigo José David, se me invitó a dar una conferencia sobre la Sábana Santa, él me acompañaría hablando de la tilma de la Virgen de Guadalupe. En las instalaciones nuevas y con un nutrido aforo, en plena tarde, dimos aquellas dos conferencias que resultaron de gran interés para los asistentes.

Tengo la costumbre de grabar todas las conferencias que doy para luego subirlas a internet y ofrecerlas, gratuitamente, a los interesados que por diferentes motivos no pueden asistir. Pues en aquella grabación debí limpiar diferentes voces que, a modo de psicofonías, se “colaban” en la grabación para decir: “¡Eso no puede ser!” de una forma casi suspirada o “Me niego” y que resultaba más enérgico. Suelo llevar siempre dos grabadoras, dos grabaciones al unísono por si una de ellas falla. Al revisar el contenido de la segunda grabación descubrí que en el mismo minuto, con las mismas palabras, no había inclusiones. Los parámetros de la misma resultaban ajustarse a lo que es una psicofonía.

A la hora de guardar la réplica de la Sábana Santa que suelo llevar a mis conferencias pasó que no encontraba las llaves de mi moto, miramos por todos lados, de mi bolsillo no debía de haberse movido. Entonces mi amigo José David dijo: “No se puede cerrar el “relicario” de la Síndone”, miramos y allí estaba. ¿Cómo llegaron las llaves allí? No lo sabemos pero es imposible que salieran de mi bolsillo. Entonces nos dijeron: “Eso pasa aquí mucho, de dejar una cosa en un lado y aparecer en otro, decimos que es el fantasma de la casa-hermadad”.

Obviamente no pude descubrir las mismas hasta que no llegué a casa pero en el transcurso de aquellas conferencias, al finalizar, también se nos dijo: “A ver si hacéis otra conferencia sobre hechos extraños, aquí nos han pasado cosas que no nos explicamos” y le pedimos que nos diera más detalles.

Nuestro contertulio nos decía: “Mira, en esta zona se encienden solas las luces y hemos sentidos como pasos. Hay gente, de los que vienen aquí para temas de la hermandad, que han visto a una sombra en esta parte de la casa hermandad, pensaban que era alguien pero aquí arriba, en ese momento, no había nadie. ¿Qué era? Nosotros no lo sabemos pero te garantizo que algo extraño sin dudas”.

En otra ocasión, con motivo de una ruta por la calle Feria recuerdo que paré en la puerta de Monte-Sión para explicar el origen de la calle y su vinculación con la Alameda, en un momento dado resonó la puerta y salió un hombre que me sonrió y me dijo: “Tranquilo que no soy el fantasma”, nos echamos unas risas y recordé las historias que tiene un lugar encantado como este.

Sombras, psicofonías y presencias en un lugar que tiene mucha Historia e historias paranormales. ¿Las conocía?