Fermín Vázquez: «Nos gustaría poder invitar 14 ó 15 pasos»

Dicen que el móvil del hermano mayor del Santo Entierro, Fermín Vázquez, tiene que estar constantemente enchufado para no quedarse corto de batería. Mensajes de WhatsApp y llamadas desbordan su teléfono desde que monseñor José Ángel Saiz, arzobispo de Sevilla, anunciase que el Sábado Santo de 2023, si Dios quiere, volveremos a vivir un nuevo Santo Entierro Grande o Magno, que cada cual lo llame como más le guste. Y es cierto que Fermín no ha parado. Es más, desde ‘La Recogía’ de El Correo de Andalucía queríamos hablar con él desde hace unos días, y ha sido él quien devolvió la llamada, lo que dice mucho de su persona.

El hermano mayor transmite ilusión. Se le intuye en el timbre de voz, al igual que se le notó en la mirada el pasado martes 5 de julio en la Iglesia de San Gregorio, durante la misa en honor a la Virgen de Villaviciosa, la cual presidió precisamente el prelado hispalense. “Nosotros le habíamos explicado muy bien a monseñor qué era la procesión general del Santo Entierro, haciéndosele un breve repaso por su historia, donde comprobó que no es algo que se celebrase por primera vez hace dos días, puesto que nos remontamos al año 1850, y se le hizo ver el sentido catequético que posee este acto de culto externo”. De hecho, en la audiencia que tuvo con el arzobispo toda la junta de gobierno el pasado martes 28 de junio se le aclararon aquellos conceptos que él quería saber sobre este acontecimiento que forma parte intrínseca de la historia de nuestra Semana Santa.

Ya se cuenta con todos los vistos buenos oportunos: el arzobispado, el ayuntamiento desde su alcaldía, el apoyo del Consejo General de Hermandades y Cofradías... sólo queda un último paso. “En la primera quincena de septiembre celebraremos el cabildo general donde los hermanos han de aprobar esta procesión general, y esperamos convocarlo en breve para dejar la fecha fijada”, nos hace saber Fermín Vázquez, quien también señaló que “el próximo lunes, día 11 de julio, tendremos un cabildo de oficiales donde comenzaremos a marcar la ruta que vamos a seguir para trabajar en la organización de nuestra estación de penitencia del próximo 2023”, por lo que en dicho cabildo, con toda probabilidad, se realizará un reparto de tareas entre los miembros de la junta.

Ahora bien, el Santo Entierro Magno no se limita exclusivamente al Sábado Santo. “Queremos celebrar un programa de actos cultuales y culturales que enriquezca esta celebración, y ya estamos empezando a darle forma; algunos de estos actos se celebrarán en nuestra sede y otros, por su magnitud, se desarrollarán fuera de la misma”. El hermano mayor nos reconoce que aún se hallan en la tormenta de ideas, aceptando unas y descartando otras. En 2004, por ejemplo, la Santa Caridad acogió una espectacular exposición sobre la historia del Santo Entierro Magno. “Entre los actos puede que volvamos a realizar una muestra, pero está claro que no se puede hacer exactamente lo mismo que hace 19 años, porque gran parte del pueblo cofrade de Sevilla ya conoce muchas cosas de nuestra historia, aunque no olvidamos, eso sí, a esas generaciones de jóvenes que no han vivido nunca una procesión general o tal vez vivieron la última, pero fuesen tan pequeños que casi ni la recuerden”.

Ahora bien, con respecto a la propia organización de este acontecimiento, en el Santo Entierro lo tienen claro. “Todas las hermandades de penitencia están sobre la mesa a la hora de elegir los pasajes que formarán parte de la comitiva, sin distinciones, vayan o no a la catedral el día de su estación de penitencia”. Queda claro que las cofradías del Viernes de Dolores y del Sábado de Pasión serán tenidas en cuenta, aunque eso no signifique que, por fuerza, tenga que ir una de ellas, de hecho, ya recordábamos días atrás que Fermín Vázquez perteneció en su momento a la junta superior del Consejo, y fue el delegado de estas hermandades. Y en cuanto al número de pasos, “nos gustaría que, junto a los tres nuestros, pudiésemos invitar 14 ó 15 en total, aunque ahí es clave el tiempo de paso, porque en 2004 tuvieron siete minutos e invitamos a 12, y a lo mejor esta vez tenemos que apretarnos y que tengan seis minutos, de modo que con ese minuto de menos para cada paso pudiésemos incorporar algunos más”, aunque el hermano mayor lo tiene muy claro: “Nuestro objetivo es celebrar un Santo Entierro Magno pero sin que esto genere problemas ni molestias a las cuatro hermandades con las que compartimos la jornada del Sábado Santo”.

Todavía tiene que tomar posesión la nueva junta superior del Consejo, y estrenarse como delegado de este día el cofrade Ernesto Martín, que en los dos últimos mandatos del principal organismo cofradiero ha sido consejero de sacramentales. “Yo he hablado personalmente con cada hermano mayor de nuestro día -apostilla Vázquez-, y les he dado mi palabra de que lo haremos lo mejor posible para que nadie se vea o sienta afectado por este evento”. Le preguntamos si, a lo mejor, en 2023, el Santo Entierro podría abrir la jornada, de modo que el paso del Duelo llegase a la Campana a la hora en que debería hacerlo la Virgen del Sol, y así las cofradías del Sábado Santo tuviesen que retrasar sus salidas los cuarenta minutos que, en años ordinarios, tarda en pasar la cofradía de la calle Alfonso XII. “Es una opción, ¿por qué no? La idea es que tomemos la decisión para organizar esa tarde desde un punto de vista logístico que trastoque lo menos posible a las demás cofradías, de modo que desde el Santo Entierro haremos todo lo que esté al alcance de nuestras manos para ello”.

Finalmente, sobre las hermandades que podrían participar, Fermín Vázquez nos hace saber que “han sido ya muchas las que se nos han ofrecido, eso sí, siempre verbalmente hasta el momento, pero lógicamente no podremos llamar a todas las que quisiéramos; nuestro objetivo es centrarnos en los pasajes más relevantes de la Pasión y Muerte de Cristo y ver qué paso es el que mejor encaja para cada escena, pero teniendo en cuenta hasta la logística que he citado antes, pues no podríamos elegir una cofradía que pudiese entorpecer, por su recorrido, a las propias del Sábado Santo”. También le comentamos si en la elección se procurará que haya hermandades de cada día de la Semana Santa, a lo que nos dice que “ese aspecto no lo vamos a tener en cuenta, porque en 2004, por ejemplo, no hubo ningún paso de la madrugada del Viernes Santo”.