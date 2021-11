Fernández Cabrero: «Si pasamos de tres en tres, ahora tendremos que pasar de cuatro en cuatro»

¿Cómo lleva el proceso electoral? Lo llevo con tranquilidad, sosiego y serenidad, pero también un poco preocupado porque me gustaría que fuera de otra manera. Que fuese más limpio y con fines más esenciales y no en contraprogramas o contrarreformas. ¿Por qué dice que le gustaría que fuese más limpio? Me entero de cosas que ni yo conozco. Afortunadamente no estoy mucho en las redes, pero siempre me llega algún comentario o algún escrito y me entero de cosas que ni yo mismo conocía que hubiera dicho. ¡Vaya por Dios! Alguien está metido en mi cabeza y piensa por mí, porque ni me pasan por la cabeza algunos insultos, descalificaciones ni difamaciones. ¿Qué valoración haría de estos cuatro años al frente de la hermandad? Estoy muy satisfecho con el impulso que le dimos al desarrollo del concepto fraterno de la Hermandad. Hemos tenido siempre el brazo extendido, la mano abierta y el corazón dispuesto porque todos caben en la Hermandad, sin exclusión, salvo los que se autoexcluyen, pero hemos crecido en el concepto fraterno y caritativo de la Hermandad y, por supuesto, socialmente mucho. Digo socialmente a la sociabilidad de la hermandad, a la relación con otras hermandades. Nunca he tenido tantas convivencias con otras hermandades como en estos últimos cuatro años, y eso que sólo he podido utilizar dos. ¿Cuál es su programa de acción para estos próximos cuatro años? Nosotros queremos mantener el concepto “Macareno, aún más hermandad”. No concebimos la Hermandad sin el hermano. Para el hermano nazareno queremos mantener los puntos de asistencia, las áreas de descanso se multiplicarán y, también, se mantendrán los horarios de entrada. También tenemos que ir a buscar al hermano. Traerlo a la hermandad. No podemos olvidarnos del joven, que tiene que tener voz y es el que nos va a estar demandado lo que la sociedad pide hoy en día. Queremos aumentar la dimensión espiritual en los cultos, que tiene que ir por la vía de los primeros jueves y viernes, que es donde estamos trabajando ahora mismo. La hermandad sin espiritualidad no se comprende. Tenemos que enriquecer las eucaristías y buscar a predicadores que hablen al hombre de hoy de los problemas que tiene la sociedad actualmente. Tenemos que adaptar el discurso evangélico. La formación tiene que avanzar mucho más. Tenemos que crear más grupos de formación, sobre todo en los jóvenes. Tenemos que ir a una formación on-line, que llegue a todo el mundo y eso lo haremos gracias al a televisión Macarena que crearemos. Hace 2020 años evangelizábamos en barca, ahora vamos en aviones supersónicos a las selvas brasileñas, por eso es muy importante la televisión Macarena.

¿Cómo prevé la Semana Santa del año que viene? ¿Veremos una Madrugá con las costuras completamente rotas? El actual delegado de la Madrugá dice que a la Macarena no se le puede pedir más porque la Hermandad no va en estación de penitencia, va en manifestación. No nos queda más remedio que inventarnos cosas. Si pasamos de tres en tres tendremos que pasar de cuatro en cuatro, pero de momento, mientras no haya ninguna instrucción, la Hermandad no puede decirle al hermano que no salga, porque tiene una regla que dice que tiene el derecho y el deber de hacerlo. Si no nos ayudan regulando eso, nosotros tendremos que salir como podamos. Pues de cuatro en cuatro. ¿Usted es partidario del númerus clausus? No, en tanto en cuanto la regla de y confiera ese derecho al hermano. Si tengo al hermano como eje y como centro, tengo que seguir velando por buscar soluciones que le permitan a éste procesionar. ¿Y alguna permuta dentro del orden de la Madrugá? ¿Cómo permuta? Cambiar algún puesto. Salir en otra posición No lo contemplo. Entonces, ¿cómo se solucionaría el problema de la Madrugá? Tengo el mismo tiempo. Ya te he dicho pasar de cuatro en cuatro o como sea. Yo no soy capaz de percibir cuántos vamos a salir esta Madrugá. Habrá el que quiera salir, porque llevamos tiempo sin hacerlo, y otros que tengan miedo. Habrá de todo. Es un poco aventurarse de cuántos vamos a salir. Yo creo que vamos a salir más de 4.000, pero también sé que hay miedo y que hay más personas mayores. Habría que adelantarse a los problemas y buscar soluciones antes de ver a los nazarenos de cuatro en cuatro. Vamos a ver qué somos capaces de arbitrar las hermandades de la Madrugá cuando nos reunamos, que dicho encuentro no lo tenemos muy lejos. ¿Qué propuestas tiene sobre patrimonio? Nosotros nunca hemos hecho tanta obra con el patrimonio como en estos años. Me dicen los expertos que, desde los años 50, no se ha restaurado ni creado tanta insignia y sayas como hasta ahora. Más de un centenar de piezas se han trabajado. Claro que vamos a seguir haciendo cosas, por ejemplo, el manto de las mariposas de la Virgen del Rosario que hay que restaurar; tenemos que hacer dos banderines para dos tramos. También hay que hacer el guion de San José o continuar con la reforma museística, que no será pequeña.

Queipo de Llano No nos preocupa. Tenemos muy asumido que no incumple, en absoluto, la Ley de Memoria Histórica. Es un dictamen que ya conocen los políticos, pero los anteriores a los que están ahora en el Parlamento. Los de ahora también lo conocen. El dictamen dice que no hay que hacer absolutamente nada porque no interfiere en la Ley de Memoria Histórica. Conocemos que se está haciendo una Ley de Memoria Democrática, que irá acompañada de su reglamento, y ahí saldrá en el decreto lo que tenemos que hacer, si es que esa ley modifica la situación actual. Actualmente, hay un informa del Gobierno anterior que no afecta en nada porque no exalta, no hay ningún vestigio. Se quitaron todos los símbolos y la gente lo sabe. ¿Usted es partidario de dejarlo en la Basílica o de sacarlo para quitarse un problema? Soy partidario de hacer lo que me digan los hermanos y las autoridades. ¿Qué le dicen los hermanos? De todo. Son 16.247 hermanos ¿Y cómo les toma el pulso a esos más de 16.000 hermanos? Escucho y me doy cuenta de que hay división de criterios. Una de las propuestas que lleva la candidatura de su oponente es volver a Antonio Santiago como capataz. ¿Le gusta el andar de los pasos actualmente? Sí. Estoy satisfecho de cómo andan los pasos, pero más satisfecho estoy de ver cómo el capataz está insertando al grupo de costaleros dentro de las tareas de la hermandad. El costalero venía accidentalmente por la hermandad y ahora viene con mucha mayor frecuencia. El costalero se comprometió con una obra propia durante la pandemia con los Guisos Solidarios. Ese es el modelo de colectivo que yo quiero que esté inserto en la hermandad. Eso es tener al hermano gobernando y trabajando. ¿Anteriormente no era así? No. Otra de las propuestas es cambiar al vestidor. Siempre digo lo mismo: si tengo al mejor alumno de Pepe Garduño, ¿por qué he de hacer yo ensayos? No tengo nada contra nadie, pero éste lo hace bien. El vestidor se mantiene.

El pasado viernes, usted tuvo el honor de portar al Gran Poder en el traslado de la parroquia de Santa Teresa a la Catedral. ¿Cómo lo vivió? Con emoción. Siempre es emocionante, sobre todo porque hubo un tiempo en el que fui costalero de la Virgen muchos años. Volver a coger algún kilo rememora y te evoca tiempos pasados muy brillantes. Lo viví con emoción y devoción. ¿Veremos a la Macarena en una Misión similar a la del Gran Poder? ¿Por qué no? Todo tiene su tiempo. Hay muchos sitios para ir en Sevilla, pero no sólo la Macarena. Ahí está el Polígono Sur, las Tres Mil.... La Macarena tiene el Polígono Norte o el Vacie. ¿Cuándo tiene que salir? El tiempo nos lo irá marcando. Si los hermanos nos dan su voto, nosotros tenemos que celebrar en el próximo mandato un 125 aniversario de la creación de la banda y un 400 aniversario de la primera vez que salió sola la Macarena. Eso es un hecho extraordinario que requerirá de una celebración extraordinaria. ¿Está la Hermandad de la Macarena arruinada? Es muy gracioso escuchar eso y, a la vez, penoso por la incultura, ignorancia y atrevimiento que demuestran. ¿No saben que, el año pasado, sin tener que presentar cuentas nosotros por tener la dispensa de Palacio, la Hermandad las presentó y las dejó a disposición de los hermanos? Ahora mismo, las cuentas están a disposición de los hermanos. Hay que ser maledicente, muy maledicente para decir que la Hermandad de la Macarena está en quiebra. La pregunta es sólo una: ¿Está en quiebra una Hermandad que no tiene a ningún empleado en ERTE? ¿Cuál es el objeto de decir que la Hermandad está en quiebra? ¿Quién quiere hacer daño con esto? Nosotros hemos presentado las cuentas sin que nos las pidiera Palacio. Eso se llama transparencia, no quiebra.