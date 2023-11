Francis González Ríos recibirá el Galardón Santa Cecilia de 2023

El Consejo de Bandas de Música Procesional de Sevilla, institución cuya junta directiva preside Manuel Esteban, celebrará en la Iglesia de los Terceros, sede canónica de la Hermandad de la Sagrada Cena, la misa conmemorativa de la festividad litúrgica de Santa Cecilia, patrona de la música, el próximo miércoles 22 de noviembre a las ocho y media de la tarde, tras la cual tendrá lugar la Gala Santa Cecilia, en la que se entregará su galardón anual a Francisco Javier González Ríos, también conocido en este ámbito como Francis, actual director musical de la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la Sangre de la Hermandad de San Benito.



Francisco Javier, o Francis, nació en Sevilla el 24 de enero de 1967, y con tan sólo 12 años ingresa en su primera banda, la de cornetas y tambores de las Cigarreras. Con estudios superiores de guitarra, desde muy pronto se interesa por la composición para el estilo de cornetas y tambores. En 1991 compone su primera marcha para este estilo, Amor de Madre, y a partir de ahí su carrera como compositor de marchas procesionales es amplia, novedosa e inigualable. A él hay que deberle gran parte de la revolución del estilo de cornetas y tambores, añadiendo instrumentos a la plantilla, y creando preciosas melodías combinadas con una excepcional armonía entre todos los instrumentos, dando un equilibrio musical y un estilo a la Banda de Cornetas y Tambores de las Cigarreras» durante veinte años insuperable. Marchas como Eucaristía, Pasión, Muerte y Resurrección, Refúgiame, A los pies de tu Santa Cruz o Dios Padre, Dios del Amor supusieron una auténtica revolución no sólo en su banda, sino en prácticamente todas las bandas de Andalucía, siendo muchas de ellas grandes referente aún hoy día en que este estilo parece tan desvirtuado con otras marchas de distinta índole.



Pero este gran compositor no sólo se limitó al estilo de cornetas y tambores. Desde los últimos años del siglo XX, también se dedicó a componer para el estilo de agrupación musical. Marchas innovadoras, distintas a un género que por aquél entonces ya estaba tendiendo a esos sones tan flamencos y andaluces que caracterizan a las bandas, sobretodo en Sevilla. Obras como Al Cristo de los Faroles (no debe ser confundida con la marcha del mismo título obra de Miguel Ángel Font), Dulzura en tu rostro, ¡Estrella!, Clemencia de San Benito o Clades suponen un cambio radical a lo concebido en Andalucía en general y en Sevilla en particular.