Las palabras de este santo y doctor de la Iglesia nos sirven como alfombra para postrarnos ante la imagen bendita que desciende hasta el suelo para acercarse a nuestra altura humana. Y al besar sus manos, con temor y temblor, sentimos en lo profundo de nuestra alma lo que escribió en uno de sus sermones marianos: “Ésta es la que obtuvo la salud de todo el mundo, ésta la que logró la reparación del linaje humano. No cabe duda que anduvo solícita a favor de todo el linaje humano aquella a quien dijo el ángel: No temas, María, porque has hallado gracia, o sea, has hallado la gracia que buscabas”.

San Bernardo nos pone en suerte ante María: “En los peligros, en las angustias, en las incertidumbres piensa en María, invoca a María. Que Ella no se aparte nunca de tus labios, que no se aparte nunca de tu corazón; y para que obtengas la ayuda de su oración, no olvides nunca el ejemplo de su vida. Si la sigues, no puedes desviarte; si la invocas, no puedes desesperar; si piensas en ella, no puedes equivocarte. Si ella te sostiene, no caes; si ella te protege, no tienes que temer; si ella te guía, no te cansas; si ella te es propicia, llegarás a la meta...”. Y, tratando sobre la Asunción, parece componer una convocatoria para este remanso de nardos y fuentes que es el besamanos de agosto en San Gonzalo: “Atráenos en pos de ti y correremos todos al olor de tus aromas. Subió de la tierra al cielo nuestra abogada, para que, como Madre del Juez y Madre de misericordia, trate los negocios de nuestra salud devota y eficazmente”.

Esta es la misión maternal y el oficio amoroso de la fuente inagotable de salud que ahora besamos, la Madre y la Reina de todos los que nos acogemos bajo el blanco de su manto, los que caminamos tras la luz dorada de su paso en el lunes más hermoso, “cuando el cielo de Sevilla se ahogue entre el dolor y la belleza que alumbra la purísima joya de su escultura encarnada en nuestra carne verdadera, cuando tiemble el coral de nuestra sangre, de nuestras vidas, desencajadas por un ansia de amor y de ternura...”. Así describió este misterio de la Virgen entre sus hijos Juan Sierra, el poeta vecino de tu misma calle que al visitarte en la parroquia, ya anciano, te miraba por dentro al no poder verte por fuera.

Fotografías: Daniel Villalba