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sábado, 11 febrero 2023
Montserrat

Galería | Quinario del Cristo de la Conversión

Montserrat celebra en este segunda semana de febrero los cultos en honor al crucificado de Juan de Mesa

El Correo /
Sevilla /
11 feb 2023 / 10:00 h - Actualizado: 11 feb 2023 / 10:00 h.
"Montserrat"
  • Foto: Daniel Valencia
    Foto: Daniel Valencia

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