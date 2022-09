Habrá Santo Entierro Magno el Sábado Santo de 2023

El cabildo comenzó en la segunda convocatoria, a las 21:30 horas, y se desarrolló en el interior del templo, asistiendo en torno a un centenar de hermanos. Ambiente cordial y agradable según cuentas los que acudieron. No hubo ningún amago de boicot ni nada similar como algunos agentes externos barruntaban. Todo era como una balsa de aceite. Y el hermano mayor, Fermín Bernabé Vázquez Sánchez, demostró ser un señor, pues al tomar la palabra al inicio del cabildo pidió disculpas al mismo, pues al parecer reconoció que el procedimiento que se ha seguido en la organización de este evento no ha sido el correcto, ya que el cabildo general tenía que haber tenido lugar mucho antes, y que la primera aprobación la tenían que haber dado, tras la junta de gobierno en cabildo de oficiales, los propios hermanos. Le honró el gesto.

En torno a las diez y cuarto de la noche se dio a conocer el veredicto, aprobándose por aclamación, por lo que no hubo voto secreto y todo se hizo con trasparencia. Eso sí, los hermanos aprueban celebrar el Santo Entierro Grande, no la lista de los pasos participantes, pues ya hoy más de un cofrade creía que se daría a conocer. Aún no era oficial la convocatoria, por lo que no puede haber una lista definitiva, y hay que concretar con las demás cofradías del Sábado Santo los tiempos de paso para cuadrarlo todo y ver cómo hacer los encajes en la jornada.