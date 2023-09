José Luis Aldea: «El Cachorro en Roma sería un hito histórico»

Aldea tiene claro que si el Cachorro acudiese a Roma «sería un hito histórico, eso no se le escapa a nadie, pero poniendo muy claramente los pies en la tierra de que hay muchas, muchas, muchas cosas que solventar», y reconoció que desde que saltó a la prensa la primicia, no ha habido muchas más novedades ni avances en este tema, precisando en ese sentido que «no hay nada cierto ni nada destacable», y que desde el Consejo «se va a trabajar para que esta propuesta siga su curso», y de llegar todo ello a buen puerto, «entonces sí se produciría una invitación oficial», recalcando que ésta «a día de hoy, no existe». Sobre el sentir que se palpa en los hermanos, su hermano mayor afirmó que «hay de todo», aunque «hay mucha gente que no vería con malos ojos algo así, siempre que se resuelvan las mil incógnitas que todos podemos tener», las cuales son, naturalmente, de índole presupuestaria y logística, o dónde permanecería al culto el Cristo en Roma, cómo sería esa procesión... Pero en esta entrevista, Curro Bono no se olvida de la junta consultiva, en la que están presentes los cuatro anteriores hermanos mayores en vida, y al preguntarle a José Luis Aldea sobre la postura de los miembros de aquélla, éste indica que aún no le han transmitido nada ya que hasta el momento no se ha producido reunión alguna, aunque sí ha hablado individualmente con muchos de ellos. Ahora bien, Aldea dejó las cosas claras: «La junta consultiva es una junta que se consulta, pero la junta de gobierno es la que gobierna, para lo bueno y para lo malo».

Si todo fuera por el cauce correcto y se formulase la invitación oficial, «en una primera instancia debería ser la junta de gobierno la que apruebe la propuesta, y eso, lógicamente, se llevaría a un cabildo de hermanos», comentó durante el programa de 101 Televisión el hermano mayor cachorrista, si bien aclaró que las dos salidas extraordinarias del Cristo de la pasada Cuaresma las aprobó sólo la mesa de oficiales, aunque claro, «con nuestras reglas en la mano, no habría necesidad de un cabildo de hermanos, pero obviamente una decisión de este calado deben refrendarla los propios hermanos, en un sentido u otro». En otro orden de cosas, Bono preguntó a su invitado al plató en qué habían cambiado las cosas desde 2011 a ahora, cuando en aquella fecha se declinó ir a Madrid con el Cachorro para el vía crucis de la JMJ, a lo que Aldea señaló que «es verdad que hay muchas cosas que pudiendo parecer muy similares son muy distintas», recordando, a título personal, que él hace doce años no pertenecía a la junta de gobierno. No obstante, precisó que en aquella ocasión, el crucificado hubiese estado expuesto al sol en la Castellana en pleno mes de agosto durante cuatro o cinco horas, lo cual era algo «radicalmente distinta de esta situación», y a nivel personal, Aldea confesó que si todo sigue el orden adecuado y fluye con corrección, «soñar es gratis», rematando con un «sí me gustaría» su opinión sobre ver al Cachorro en Roma.