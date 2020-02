Juan de Mesa: y después fue el olvido...

Algo no encaja: envidia de sus colegas, un difícil carácter o un sentido extremadamente reservado de su privacidad... Pacheco tampoco lo incluye en su galería de sevillanos ilustres en lo que, a primera vista, parece un enterramiento premeditado de su estela urdido por sus contemporáneos. Tampoco debió ser Juan de Mesa, entregado a su labor, un buen panegirista de sí mismo . Su obra obvia cualquier comentario y no necesitaba bardos. Mesa muestra su orgullo artístico, la satisfacción del trabajo bien hecho, en los múltiples documentos firmados que depositaba en el interior de las esculturas. Esos papeles han servido para certificar autorías sin ningún género de dudas.

Juan de Mesa había firmado un impresionante catálogo de imágenes en un apretado espacio de tiempo. ¿Cómo es posible que sus contemporáneos ignoraran esa rotunda obra? ¿Por qué no quedó ninguna referencia escrita, ninguna alusión bibliográfica? Martínez Montañés había precedido en fama y apogeo al que habría de ser su discípulo y aún lo sobreviviría más de dos décadas , un tiempo más que suficiente para enterrar la memoria de un aprendiz que le había adelantado por la mano. En sólo un lustro había logrado una cualificación profesional y un virtuosismo expresivo y artístico para el que su maestro necesitó una vida entera.

Mesa estuvo más preocupado en su propia obra, en abrir a golpes de gubia los caminos del gran Barroco –a la vez que consolida su propio lenguaje creativo- que de labrarse un hueco en la alta sociedad o forzar la concesión de alguna ejecutoria de nobleza. En ese aspecto los tiempos no han cambiado tanto. En vez de como sucede en tantos casos –y en eso Sevilla sigue siendo crepitante hoguera de las vanidades- a Juan de Mesa le interesó ser más que parecer y, seguramente, se movió con mayor comodidad en la intimidad de su ámbito cercano de amigos y familiares que en grandes foros y salones en los que su posible carácter retraído y reservado no le dejaría sentirse a sus anchas. No es de extrañar esta circunstancia, más allá del tópico, teniendo en cuenta su cuna cordobesa.

Ya abordamos un acercamiento a sus primeros y perdidos años en el primer reportaje de esta serie pero para acercarnos a su entorno íntimo hay que volver al rastro documental: el 11 de noviembre de 1613 contrajo matrimonio con la sevillana María de Flores en la iglesia de Omnium Sanctorum, barrio en el que se estableció algunos años antes de mudarse a la calle Pasaderas de la Europa, entre la iglesia de San Martín y la Alameda de Hércules. Allí abrió su taller en 1616 y allí permaneció hasta su temprana muerte. También se sabe que esas casas de San Martín se las había arrendado el escultor y arquitecto Diego López Bueno y que se encontraban frente a la portería del Hospital Amor de Dios que bautizaría a la calle contigua.