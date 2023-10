Juanma Martín no continuará como capataz en Bellavista

Cuando la nueva junta de gobierno de la Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista, encabezada por su flamante hermano mayor Diego Manuel Romero, aún no ha tomado decisiones sobre cargos y nombramientos para el día a día de la corporación o para la cofradía, el capataz Juan Manuel Martín Nuñez decide, de manera personal y unilateral, no continuar al frente del martillo del paso de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Remedio, de modo que él mismo decide no querer ser renovado, en caso de que se hubiera querido seguir contando con su persona, por lo que deja total vía libre a la mesa de oficiales para la elección de un nuevo capataz en este misterio del Viernes de Dolores.