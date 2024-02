«Kill Bill» inspira el cartel del XXV Aniversario del Cristo de la Expiración

Con mucha ilusión y ganas, ya que el cartel llevaba realizado desde hace unos meses, pero por cuestiones diversas no pudo presentarse hasta el pasado fin de semana. Fue un acto muy bonito y acogedor, y en el cual quedamos todos muy contentos.

¿Por qué eligió Kill Bill para inspirar su cartel y cómo relaciona su estética con el mensaje que desea transmitir?

Suelo buscar referencias fuera de la cartelería “cofrade”. El mundo del cine y la música están en mi día a día y, en este caso, lo fue la saga Kill Bill, el álbum “Progress” de Take That o el single “Freed From Desire” de GALA; unidos por el color amarillo y por la fuerza que este transmite. A partir de esa premisa, ya es cuestión de relacionar esos conceptos con la imagen protagonista.