La Esperanza de Triana regresa al culto con nuevos datos históricos

La Esperanza de Triana regresa a su Capilla de los Marineros, vuelve al culto, que no a la calle Pureza, porque la dolorosa jamás ha salido en estos meses de las dependencias de su centenaria hermandad. Allí es donde el conservador Pedro Manzano Beltrán la ha intervenido a lo largo de todos estos meses, concretamente desde que el pasado domingo 12 de junio fuese retirada de su camarín para ser sometida a esta intervención conservativa, la cual fue aprobada el lunes 31 de enero de este mismo año por los hermanos de la archicofradía en cabildo general.

Pedro Manzano ha realizado la primera intervención científica sobre la bendita efigie de Nuestra Señora de la Esperanza, o que al menos se tenga constancia de ello. Estos estudios científicos han abarcado distintos ámbitos. Así, primeramente, hay que referirse a los métodos físicos de examen, con los que se buscaba conocer aspectos de la talla de la Santísima Virgen que a priori no son visibles pero que traen consigo una interesante información tanto de su estructura interna como de los estratos más superficiales, acometiéndose todo ello mediante dos estudios, uno con luz transmitida y otro con iluminación ultravioleta. La fotografía con este último tipo de luz ha puesto de manifiesto que la imagen de Nuestra Señora estaba repintada y patinada, delimitando las zonas intervenidas. Así mismo, el 24 de abril de 2020, en pleno confinamiento en el inicio de la pandemia, se verificaron unos estudios a través imágenes médicas, concretamente TAC y RX, para así poder ahondar y conocer el estado de conservación interno. Seguidamente hay que hacer alusión al estudio analítico, cuyo fin era conocer los materiales constitutivos de la Virgen tanto originales como los añadidos a lo largo de la historia, para lo cual se realizó un análisis de la policromía con un estudio estratigráfico mediante lupa binocular, así como un análisis químico, de modo que se pudiera caracterizar la naturaleza orgánica e inorgánica de los estratos presentes y su cronología, lo cual ha sido clave para la identificación de la especie de la que procede la madera que constituye el soporte de la efigie.

Con respecto a la historia de la Virgen, Ignacio Sánchez Rico intervino también en esta rueda de prensa para reseñar que en la primera mitad del siglo XVII ya había constancia de un nuevo manto y una nueva corona, lo que deja ver que ya hay una dolorosa en el seno de la hermandad, pero no es hasta el XIX cuando Félix González de León documenta a la Virgen, centuria en la que José Bermejo y Carballo afirmó también que la Esperanza es de 1816 y es obra de Juan de Astorga, a quien se atribuye actualmente, si bien de este artista se conserva en ahora mismo, fundamentalmente, el cuello.

Volviendo de nuevo al análisis químico, Manzano señaló en la rueda de prensa celebrada este viernes 28 de octubre que éste ha determinado que la Virgen es del siglo XVIII por la profusión de la tierra ocre que hay en su policromía, y que en las manos, por otra parte, hay restos anteriores a Castillo Lastrucci, lo que pone de manifiesto que no son de su autoría aunque éste dijese que sí en 1929, por lo que aquí entrarían en juego distintas elucubraciones. ¿Las manos proceden de otra imagen más antigua que Castillo tuviese en su taller? Lo cierto y verdad es que le fueron cambiadas en aquel año tal y como refleja la documentación gráfica existente. Y hablando de las manos, cabe resaltar que la encarnadura de las mismas se ha recuperado al completo, eliminado ese vestigio devocional de los besos.



La Esperanza de Triana sufrió en 1898 un incendio en su altar del Convento de San Jacinto, donde residía entonces, y hubo de ser intervenida por Gumersindo Jiménez de Astorga, artista cuyo padrastro fue el también escultor Gabriel de Astorga, siendo éste último, a su vez, hijo de Juan de Astorga, aunque Gumersindo, por lo tanto, no tenía lazos de sangre con los Astorga, pero empleó el apellido para abrirse paso en su gremio. Sin embargo, la intervenció practicada a finales del XIX no fue del agrado ni de la hermandad ni de los devotos, por lo que en 1910 actuaría sobre la talle José Ordóñez, quien configura los rasgos fisonómicos que hoy conocemos, si bien Antonio Castillo Lastrucci la repolicromó en 1929 y le refinaría el óvalo facial, y en 1989 sería repolicromada nuevamente por Luis Álvarez Duarte, hasta que en 2007 intervino de nuevo sobre Ella en una labor de relevancia pero leve que no le llevó más de una semana. Cada artista le fue dejando su impronta, pero el ya citado análisis químico parece que otorga más edad a la Esperanza.

Igualmente, cabe recordar que Álvarez Duarte afirmó en su diario de la restauración, publicado en el Boletín de las Cofradías de diciembre de 1989, que le retiró toda la policromía a la Virgen, pero ahora, en el estudio radiológico se ha demostrado la pervivencia de restos de policromía muy antiguos, lo que deja ver que si el escultor actuó así, no la dejó totalmente en la madera.

Finalmente, Pedro Manzano ha señalado que la imagen está compuesta por más de veinte piezas de madera, y que cada mano, además está compuesta por dos piezas. Todas estas se hallan perfectamente ensambladas, por cierto. La Esperanza, así mismo, ha tenido distintas intervenciones transformadoras a lo largo de su historia como ya se ha reseñado, si bien no debe dejarse pasar por alto que hay intervenciones posteriores que le han aportado mayor volumen a la efigie. La alteración más significativa, por otra parte es la que se acometió en su busto, donde existe un corte transversal para inclinar su cabeza hacia la derecha, cuando originalmente tenía un giro sólo de cinco grados, empleándose para ello clavos de fabricación industrial, lo que denota que esa actuación es del siglo XX.