La Esperanza de Triana se marcha a Santa Ana

No será para su besamano, como se pensaba y como llegaron a plantearse algunos oficiales de la junta de gobierno de la Hermandad de la Esperanza de Triana, sino que ocurrirá, finalmente, tras los cultos decembrinos. Los titulares de la corporación, concretamente el Santísimo Cristo de las Tres Caídas y Nuestra Señora de la Esperanza, serán trasladado a la Real Parroquia de Señora Santa Ana el próximo jueves 21 de diciembre debido a las obras que se acometen en la Capilla de los Marineros, cuyo avance afectará ahora al presbiterio del templo y a la nave de la epístola, que habrán de ser adecuados ante la nueva configuración que adquirirá el sacro recinto de la calle Pureza.



La mesa de oficiales que preside como hermano mayor Sergio Sopeña Carriazo, reunida en cabildo, y una vez recibida la autorización por parte de la autoridad eclesiástica, han tomado esta decisión de que a partir del viernes 22 de diciembre reciban culto tanto el titular cristífero como la dolorosa trianera junto al Santísimo Sacramento del Altar en la capilla sacramental de la popularmente denominada «Catedral de Triana». Así pues, el ya citado traslado tendrá lugar el jueves 21 a partir de las seis de la tarde, discurriendo por el recorrido más directo, como es Pureza, Párroco Don Eugenio y Plazuela de Santa Ana. No habrá hermanos con cirios, sólo cortejo litúrgico, encabezado por la cruz alzada acompañada por dos ciriales y los cuerpos de acólitos ceriferarios y turiferarios que precederán a las andas.



Los hermanos que deseen portar estas andas habrán de solicitarlo presencialmente en las dependencias de la mayordomía de la casa de hermandad, en su cuarta planta, dentro de su horario habitual de apertura, sólo el lunes 18 y el martes 19 de diciembre. La selección de los hermanos portadores se llevará a cabo por estricto orden de petición, y constará de veinte personas para cada una de aquéllas. Para la organización este culto externo, la Capilla de los Marineros permanecerá cerrada durante toda la tarde del jueves 21 hasta que comience el solemne traslado. Por último, son diversos los hermanos que se preguntan que ya que hay que realizar este traslado, porque no se hace en esta misma semana para que ya el besamano se desarrollara en Santa Ana ante el poco espacio que habrá en la capilla. Es más, la proximidad de la Cuaresma hace pensar que las imágenes permanecerán allí hasta entonces y ya regresarán para la estación de penitencia, por lo que no habría traslados para los cultos, si bien es cierto que, por reglas, habría que rezar el vía crucis con el Santísimo Cristo de las Tres Caídas en las días previos a su quinario.