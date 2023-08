La Esperanza de Triana traslada temporalmente su columbario al coro

Este cambio temporal de ubicación del columbario cuenta con la autorización previa del sacerdote Isacio Siguero Muñoz, secretario general y canciller de la Archidiócesis de Sevilla, tras la visita que realizó el equipo técnico del arzobispado, que dio su visto bueno para que el citado coro del templo de la calle Pureza sea el sitio donde se encuentre durante las próximas semanas dicho columbario. Los familiares de los difuntos cuyos restos reposan allí ya han sido avisados, mediante correspondencia, por parte de la junta de gobierno que preside Sergio Sopeña como hermano mayor, haciéndoseles saber en dicho escrito, igualmente, que para llevar a cabo este traslado no se manejarán en ningún instante las urnas que contienen las cenizas, puesto que permanecerán en todo momento en su correspondiente cajón, ya que no hace falta abrirlos para esta sensible tarea.

Mientras el columbario permanezca en el coro, éste quedará anulado como tal, de modo que en aquellas celebraciones que tengar lugar durante las semanas venideras en las que haya acompañamiento musical, éste tendrá que interpretar sus piezas en la propia capilla. Así será tanto en los cultos como en los enlaces matrimoniales. Igualmente, aquellas personas que quieran visitar el coro para orar ante los restos de un familiar, tal y como se ha hecho hasta ahora en su ubicación original, deberán seguir comunicándoselo a uno de los capilleres para que éste les facilite el acceso a esta zona en la que seguirá garantizada la seguridad y la intimidad hasta que el columbario regrese a su espacio correspondiente, el cual, por cierto, será ampliado con una planta superior para albergar, en un futuro, a un mayor número de hermanos y fieles que anhelen descansar eternamente junto al Cristo de las Tres Caídas y su Madre de la Esperanza.

La junta de gobierno va paso a paso a la espera de ir viendo cómo se van cumpliendo los plazos, pero a lo largo del mes de octubre habrá de tomar una determinación sobre los cultos decembrinos de la Esperanza con motivo de su onomástica el día 18 de ese último mes del año. Si la nave sacramental sigue cerrada, que es lo más probable, y, por ende, el coro continúa alojando, pues, al columbario, se hace imposible celebrar en la propia capilla el triduo de la Virgen y su besamano, por lo que habría que realizar un traslado a la Real Parroquia de Señora Santa Ana. Hay que dejar claro que la problemática en sí no la plantea el besamano como tal, sino el triduo que tiene lugar a la vez y su función solemne, así como el multitudinario rezo del rosario en la noche del 17 cuando a las doce de la noche arranca el día de la Expectación del Parto o la vigilia que se desarrolla en la madrugada de dicha jornada. Estos cultos arrancarían, según lo estipulan las reglas, el viernes 15 para concluir el lunes 18, y en los propios estatutos de esta corporación se contempla la posibilidad de celebrar los cultos en otro templo principal del barrio con sus consiguientes traslados, por lo que no es descartable que la Esperanza tenga que salir a la calle el próximo Adviento para ir y volver de la casa de su madre y abuela de Dios. Cabe recordar que en 2008 y en 2009, estos cultos de diciembre ya se desarrollaron en Santa Ana, pero sin realizar traslados ya que los titulares residían en la parroquia durante el cierre de la Capilla de los Marineros cuando se efectuaron sus obras de ampliación.