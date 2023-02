«La Estrella valiente radiante de luz», el cartel de la Semana Santa de 2023

La sede de la Caja Rural del Sur volvió a ser el escenario que acogió, un año más, la presentación del cartel de la Semana Santa de Sevilla. Numerosos cofrades, hermanos mayores y autoridades civiles se dieron cita al mediodía de este sábado 25 de febrero para conocer, en primera persona, el resultado de unos cinco meses de trabajo ante el lienzo por parte de Daniel Franca Camacho. No estuvieron ausentes tampoco el alcalde, Antonio Muñoz, ni el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías, Paco Vélez, así como el delegado diocesano de hermandades, el sacerdote Marcelino Manzano, y el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, entre otros.

Tras el descubrimiento de la obra, Franca Camacho tomó la palabra y fue rotundo en su discurso: «Me niego a pensar que la Semana Santa de Sevilla se resuma en una pantalla, este no es un cartel para ello, cuando estamos en la tierra de Velázquez». Nuestras cofradías tienen vida, salen a las calles, y en ellas hay que vivirlas, no todo sirve a través de una pantalla. El cartel se lo ha dedicado el cartelista a su padre, que fue quien le llevó en su niñez a las plantas de María Santísima de la Estrella, mas sin olvidar el cariño de su esposa Carolina en estos meses de denodado trabajo, un trabajo que no ha dejado indiferente a nadie. Sevilla ya tiene su cartel, el cartel que esperaba.