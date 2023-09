La Hermandad Matriz carga contra la anunciada macrofiesta de Halloween en la Aldea

La anunciada macrofiesta de Halloween en la aldea de El Rocío ha despertado aceleradamente dos tipos de reacciones: la primera, que se vendan la mitad de las reservas en menos de una semana, según aseguran los organizadores; la segunda, el rechazo más absoluto por parte de la Hermandad Matriz, que ha emitido un comunicado en el que recuerdan “que un lugar de culto como es la Aldea de la Santísima Virgen del Rocío nada tiene que ver con esta fiesta convocada a gran escala, a través de redes sociales, que utiliza precisamente la imagen de la Virgen del Rocío y su Santuario como reclamo publicitario”. En este sentido, la Hermandad ya ha asegurado a este periódico que “está estudiando acciones legales por el uso indebido de estas imágenes registradas que no cuentan con su aprobación para ser utilizadas, ni difundidas, y ha instado a las autoridades públicas a que no autoricen esta convocatoria”. Además, el presidente de la Matriz, el almonteño Santiago Padilla, ha invitado a “los devotos de la Virgen” a no participar en la fiesta, considerando que El Rocío no es el lugar adecuado para este tipo de fiestas.