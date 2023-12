La Macarena entregó los primeros premios «Spes Nostra»

Durante el acto no faltaron las intervenciones musicales, como la del Carmen de Salteras

■ Premio al Arte: a Ainhoa Arteta, que como cantante propaga por todos los rincones la devoción a la Esperanza Macarena, siendo su embajadora, y tanto se emocionó al recoger el premio que cantó a capella el Ave María.

■ Premio a la Responsabilidad: a Leandro Marín Barrios, Sergio Sainz Barrera, Julián Hidalgo Delgado y José Manuel Domínguez Molero, bomberos de la Unidad Canina de Sevilla, quienes rescataron con vida a una mujer y a un bebé de entre los escombros una semana después del terremoto de Turquía.

■ Premio al Esfuerzo: a Juan Carlos Unzué, que no pudo acudir a la gala debido a su estado de salud pero que dejó grabado su mensaje en vídeo, en el que aparecía ya con el premio.

■ Premio a la Nobleza: a José Manuel y Pablo Roas, padre e hijo, por demostrar, maratón tras maratón, que el amor, la fe y la entrega siempre vencen a cualquier limitación física o mental, ya que Pablo nació con parálisis cerebral.

■ Premio a la Alegría: a los vecinos de la calle Parras, recogido por una de ellos, Antoñita, aunque no se le entregó el mismo galardón que a los demás, sino que el próximo domingo 17 de diciembre, a las once de la mañana, se inaugurará en la propia calle una placa, diseñada por Ex Votos, al igual que los galardones, y a esta vecina se le ofreció el diseño de dicha pieza.

Digno es de resaltar cómo durante la propia gala, el escultor Martín Lagares, en una esquina del escenario, estuvo modelando en el barro para crear una obra, en directo, en la que apareciesen reflejados los que fueron homenajeados en este novedoso evento, evocando una figura femenina que recuerda a la Esperanza y que en su mano porta el remate de un ancla. El artista ha donado esta pieza a la hermandad para que sea subastada con fines benéficos.