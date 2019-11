La Macarena no tendrá salida extraordinaria en 2020

Mucho se había especulado sobre una posible salida extraordinaria en 2020 de la Esperanza Macarena con motivo del 425 aniversario fundacional de la cofradía. Incluso se había planteado la posibilidad de ir hacia la basílica del Gran Poder, que celebra este curso su año jubilar.

El hermano mayor de la corporación de la Madrugá, José Antonio Fernández Cabrero, explicó en los micrófonos de El Llamador de Canal Sur Radio, que no habrá salida extraordinaria para el próximo año.

«No lo tenemos en mente. Tenemos un programa de actos muy rico, pero no contemplamos una salida extraordinaria. El día 21 de diciembre será cuando se presente el programa de actos y no está contemplada la salida extraordinaria» explicó Fernández Cabrero. «Para celebrar un 425 extraordinario no necesitamos sacar a la virgen» zanjó el hermano mayor.