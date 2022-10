La «Madrugá» no logra alcanzar un acuerdo para su jornada

No hay acuerdo en la madrugada del Viernes Santo. No es algo nuevo, aunque tristemente continúe sorprendiendo que las seis hermandades que efectúan su estación de penitencia en esta noche no logren alcanzar un acuerdo para arreglar el entuerto de la jornada. Como toda la Sevilla cofradiera sabe, el punto más conflictivo es el que se produce en el cruce de la Puerta de Triana, cuando la Esperanza viene por Reyes Católicos hacia San Pablo y el Gran Poder regresa por Zaragoza para cruzar hacia Gravina.

En la reunión mantenida en la noche de este pasado martes 25 de octubre entre los hermanos mayores y su delegado, Antonio Luis Soto, fueron varios los planes que se pusieron encima de la mesa. En ellos se daban distintos casos de permutas entre hermandades para tratar de descongestionar los problemas que se producen entre los itinerarios de las cofradías. En una de estas propuestas, como ya se dejase ver públicamente días atrás, se planteaba una permuta entre el Gran Poder y el Silencio, de tal forma que la de San Lorenzo abriese la madrugada y la Esperanza de Triana fuese adelantada al tercer puesto, lo que permitiría que las dos de ruán pudiesen regresar a sus templos por Cuna y Orfila mientras que la del viejo arrabal arribase a San Pablo sin comprimirse porque ya no regresara el Gran Poder por Zaragoza, y la Macarena, al llegar más tarde a Trajano en busca de la Campana por pasar al cuarto puesto, no se encontraría con las dos de negro, ya que el Silencio, además, retornaría por Aponte y su palio accedería a esta calle antes de que apareciese la cruz de guía macarena. El Calvario y los Gitanos hubieran sido las últimas. Sin embargo, no convenció el plan, entre otras cosas porque el Silencio quiere seguir iniciando la madrugada, y el Calvario no quiere retrasar su posición, pues siendo actualmente la cuarta considera que ya sale demasiado tarde, casi a las cuatro de la mañana.

En los otros planes ya filtrados días atrás a la prensa se mostraba, por ejemplo, la idea de romper la centenaria concordia entre el Gran Poder y la Macarena, siendo ese el único cambio, sin embargo, la de la Resolana sale actualmente a las doce de la madrugada en una tercera posición, por lo tanto, ¿a qué hora debería salir si pasa a ser la segunda y las cofradías del Jueves Santo no quieren que las de la madrugada salgan antes de que sea oficialmente Viernes Santo? ¿Le daría tiempo a la Macarena de llegar a la Campana tras el Silencio saliendo a la misma hora que lo hace en nuestros días? Difícil. Y en un último plan se planteaba qué las tres de negro fuesen las primeras y detrás fueran las de capa, opción que tampoco prosperó. Además, en todas estas alternativas, los Gitanos siempre siguen siendo los últimos, algo que tampoco convence a los de San Román.

La opción que tomó más fuerza fue la de seguir manteniendo el orden actual, pero desenredar la situación que se genera en la Puerta de Triana entre el Gran Poder y la Esperanza. La idea sería que la primera no tomase en la Puerta del Arenal hacia Castelar para Molviedro y Zaragoza como viene haciendo, sino que como las de Triana a lo largo de toda la Semana Santa, tomase por Adriano y Pastor y Landero, lo que permitiría que la Esperanza no tuviese que comprimirse porque, incluso, ésta tomaría por Zaragoza hacia la Plaza Nueva y buscaría la calle Tetuán para, desde ahí, acceder a la carrera oficial. De darse este caso, el Calvario podría retomar su tradicional recorrido de ida directamente hacia la Campana, y al no tener ya que acceder por Alfonso XII, el Silencio no tendría por qué dar el rodeo que hace actualmente en busca de Santa Vicenta María y volvería directamente, como hasta hace unos años, por el Duque hacia San Antonio Abad. Sin embargo, a pesar de que la Esperanza de Triana, por el bien común de la jornada, estaba dispuesta a hacer la prueba de tomar por Zaragoza hacia la Plaza Nueva, ha sido el Gran Poder quien no quiere alargar más aún su recorrido de regreso, el cual tiene que realizar por mantener una concordia de más de cien años con la Macarena, motivo por el que no puede volver por su itinerario tradicional a través del Salvador y Cuna a raíz del año en el que «la pescadilla se mordió la cola» en 1966, generando que las cofradías se vieran bloqueadas en aquella noche. Es más, en 1973 la de San Lorenzo intentó discurrir de nuevo por Cuna y pasó el mismo problema que siete años antes, quedando descartado este recorrido que casi recupera en 2015, que se aprueba en cabildo de toma de horas y que en la semana que desemboca en el Domingo de Pasión, el CECOP vio inviable, teniéndose que volver al plan ejecutado hasta el año anterior.