La Matriz de Almonte convoca por WhatsApp cabildo para intervenir a la Virgen del Rocío

Habrá cita importantísima el domingo 24 de septiembre en Almonte, en la Parroquia de la Asunción, donde la junta de gobierno que preside Santiago Padilla Díaz de la Serna ha convocado a los hermanos de la Matriz a un cabildo general extraordinario a las nueve de la noche para aprobar, si así procede, una intervención conservativa sobre la efigie bendita de la Santísima Virgen del Rocío. La noticia no sale publicada en ningún medio público oficial de la corporación almonteña, esto es, ni en su web institucional ni en sus redes sociales, por lo que la información ha llegado a los miembros de esta hermandad, en la mañana de este jueves 31 de agosto, a través del servicio de WhatsApp, en el que existen listas de difusión para aquellos que son hermanos y para quienes no lo sean, habiéndose pasado el comunicado por las primeras.

La mesa de oficiales no quiere que trascienda absolutamente nada hasta que no tenga lugar el referido cabildo, por lo que hasta entonces no se sabrá quién o quiénes han realizado los pertinentes informes sobre esta cuestión y quién o quiénes serán los profesionales que podrían intervenirla, aunque eso sí, las labores se realizarían en el propio santuario, de modo que la Blanca Paloma no abandonaría su sede canónica. Toda esta labor comenzó con la anterior junta de gobierno, también encabezada por Padilla, ya que la actual tomó posesión a inicios de este verano que se aproxima a sus postrimerías. Cabe recordar que, según el historiador López Alfonso, la Virgen del Rocío puede datar de la segunda mitad del siglo XIII, correspondiendo a la época del reinado de Alfonso X el Sabio, hijo del rey Fernando III el Santo, si bien hasta finales del XVI o inicios del XVII no fue una talla de vestir.