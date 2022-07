La medalla de oro del Gran Poder ya está en manos de Antonio Ríos

Tras la comunión, tomó la palabra Ignacio Soro, actual mandatario de esta centenaria hermandad del barrio de San Lorenzo, para ensalzar la figura de Antonio Ríos, y lo hizo manifestando que es imposible no recordar ver a este cofrade cualquier día del año en la hermandad, siendo él quien recibió a tantos jóvenes, años atrás, a través de la priostía cuando ostentaba dicho cargo, siendo esta parcela una puerta de entrada para tantas personas que quieren ayudar en su hermandad. Acto seguido, el padre Medina Gil-Delgado procedió a bendecir la medalla, y Soro, satisfecho, se la imponía a aquel hombre bueno que fuese hermano mayor entre 1984 y 1992. Y una atronadora ovación, de más de un minuto de duración, resonó con intensidad bajo la cúpula de la basílica. Tras ello, se le hizo entrega del pergamino acreditativo de la distinción, una bellísima obra realizada por la artista May Perea.

A sus 91 años, Ríos Ramos estaba derrotado por la emoción que le embargaba. No le fue fácil pronunciar desde el ambón las palabras que llevaba preparadas. Pero en ellas, como en toda su vida, no dejó de tener a Jesús del Gran Poder como referente constante de su vida, habiendo sido siempre una persona noble y ejemplar que ha pertenecido a diversas juntas de gobierno en esta corporación, así como a varias juntas superiores del Consejo General de Hermandades y Cofradías, donde ostentó la presidencia desde 1992 a 2000. Y cabe recordar que en 2018 recibió también la medalla Pro Ecclesia et Pontifice de manos del hoy arzobispo emérito de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo.