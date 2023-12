La nueva Semana Santa de 2024

La sección de penitencia de la junta superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla se reunió en la tarde-noche del pasado jueves 21 de diciembre para aprobar la nueva reordenación de las jornadas de la Semana Santa de cara al venidero año 2024, si bien el refrendo definitivo se producirá el próximo miércoles día 27. La configuración del Miércoles Santo ha sido decidida por la propia junta de sección al no haberse alcanzado un acuerdo entre las hermandades de dicho día. En los demás casos, se ha contado con el apoyo de las hermandades de cada jornada. En los casos del Lunes Santo, madrugada y tarde del Viernes Santo y Sábado Santo no hay modificaciones en su orden tradicional de los últimos años. El Domingo de Ramos y el Jueves Santo se han aprobado mediante votación de sus hermandades con mayoría cualificada, superior a los dos tercios. En el Martes Santo, por unanimidad, se decidió hace un año otra configuración alternativa para 2024 con respecto a la de 2023.

Mantiene su orden y, al igual que el año pasado, se llevará a cabo una redistribución de minutos y, por ende, de los tiempos de paso en función de los resultados del conteo. En el Museo siguen anhelando dejar de ser la cofradía que cierre la jornada, como decana que es de la misma, en la carrera oficial, pero además de ello, querrían ser la penúltima para no variar su recorrido, por lo que adelantar más la nómina para tener que regresar por el Postigo no es una idea que les agrade.

Las ocho cofradías dejaron sus «deberes» hechos el pasado otoño. Al haber llovido en 2022 y no haber probado aquel plan, se demoró hasta 2023, por lo que hace un año ya plantearon el de 2024, el cual no se llevaría a cabo si el pasado Martes Santo hubiese sido mejor que perfecto. El orden de paso en carrera oficial será el siguiente: Cerro del Águila, San Benito, Dulce Nombre, Candelaria, San Esteban, Javieres, Estudiantes y Santa Cruz, manteniéndose el arranque de la carrera oficial a las 16:40 horas y su final en la Puerta de los Palos a las 0:50 ya de la madrugada del Miércoles Santo. Este año venidero, el Cerro del Águila, desde la Plaza del Triunfo, alcanzaría la Puerta de Jerez a su regreso por Fray Ceferino González y la Avenida de la Constitución, mientras que los Estudiantes llegaría al Arco del Postigo por San Gregorio, Plaza de la Contratación, Miguel de Mañara, Plaza del Triunfo y Fray Ceferino González. Por otro lado, Santa Cruz arribaría al Postigo del Aceite por la Plaza del Triunfo en busca de Santo Tomás y Tomás de Ibarra.

Tras diversos debates, el orden de las cofradías volverá a ser el estrenado en 2023: el Carmen, el Buen Fin, la Sed, San Bernardo, la Sagrada Lanzada, el Baratillo, los Panaderos, las Siete Palabras y el Cristo de Burgos, que será la que cierre el discurrir de las hermandades en la carrera y la catedral. Este plan contó el pasado año con el apoyo de seis hermandades, por lo que alcanzaba los dos tercios exigidos para su aprobación, oponiéndose el Buen Fin, el Cristo de Burgos y el Carmen, aunque en otros foros se decía que se opuso los Panaderos y no la de Omnium Sanctorum. A saber. Sin embargo, para 2024 ha tenido que tomar la decisión el pleno de penitencia de la junta superior al no haber acuerdo. Este plan tiene un aspecto muy importante para el Consejo: las cofradías salen con alternacia de lados por la Puerta de los Palos de la Santa Iglesia Catedral, pues las impares saldrán hacia su izquierda y las pares hacia su derecha, por lo que dos de estas pasan por el Postigo, como son el Buen Fin y el Baratillo, mientras que San Bernardo matiene su itinerario de regreso por el barrio de Santa Cruz y las Siete Palabras mantendría el recorrido consistente en rodear la Plaza del Triunfo, tomar por la Avenida de la Constitución -Madre de Dios de la Palma debe haber entrado en la catedral, algo que no sucedió en 2023, de ahí el malestar de los de San Vicente, que quisieran volver por Hernando Colón aunque se rompa la citada alternancia- y buscar García de Vinuesa hacia Fernández y González para salir a Plaza Nueva, Tetuán, Velázquez, O'Donnell y Campana. Por otro lado, de cara al cruce en la confluencia de Reyes Católicos con San Pablo entre el Baratillo y el Buen Fin al regresar la segunda por Zaragoza, la del Arenal, como principal novedad de la jornada, tirará este año, al llegar a la Magdalena, por Méndez Núñez, Plaza Nueva y Tetuán, alargando su recorrido de ida para evitarle el parón a los de San Antonio de Padua, y así éstos puedan avanzar en su camino hacia el Museo y la calle San Vicente. Igualmente, el Carmen mantendrá su recorrido de regreso del pasado año, por lo que al salir de Francos buscará el Salvador, Córdoba y Puente y Pellón para la Encarnación, bordeándola para llegar a Alcázares y retomar su recorrido tradicional desde Santa Ángela de la Cruz, y así no afectar a la salida del Cristo de Burgos, ya que el Carmen, hasta 2022, volvía por San Pedro.