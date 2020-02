La ONCE se viste de Semana Santa con su Proemio cofradiero

La ONCE ha celebrado un Proemio cofradiero que ha contado con la participación de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, dirigida por Francisco Javier Gutiérrez de Juan, en un acto que ha tenido lugar en la delegación territorial de la ONCE en Sevilla, en la tarde de hoy. Proemio que ha sido presentado por José María Aguilar.

El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, quiso destacar la grandeza de una ciudad como Sevilla. “Los hombres y mujeres de la ONCE nos sumamos a un acto que nos permite presumir de Sevilla como una ciudad de sentimiento, de sensaciones. Nos sumamos a una tradición religiosa y artística con muchos siglos de historia, que forma parte de nuestras vidas más cotidianas, pero a la vez de momentos especiales, íntimos de cada uno de nosotros”.

A su vez, Martínez, destacó la Semana Santa como un evento que “provoca en los espectadores, cofrades o no tan cofrades, apartarnos por unos momentos de la realidad y trasladarnos, cientos de años atrás. Las escenas que puedes contemplar en nuestras calles y plazas te parecerán inmutables en el tiempo”, afirmó el delegado territorial.

Por su parte, el pregonero de este presente año de la Semana Santa de Sevilla, Julio Cuesta, puso en relevancia lo que supone serlo. “Orgullo, satisfacción, pero sobre todo, suerte de ser pregonero”, destacando que “hablar de la Semana Santa es cómo hablar de un diamante con muchas caras”, afirmó Julio Cuesta.

A su vez, el prestigioso locutor almeriense, Carlos Herrera, al que José María Aguilar presentó como ‘un sevillano que tendremos para siempre’, comenzó su intervención leyendo un pasaje de ‘La Candelaria’ con el que encandiló a todos e hizo levantar a los espectadores de sus asientos.

“Recibí la llamada para realizar el pregón un día estando en esta casa, en la ONCE, con Rafael Robles, que cuando vio la llamada, me agarró, me sacó fuera y me dijo que esto que me había dado Sevilla era lo más grande que podía darme Sevilla”, recordó este momento el pregonero del pasado año, Alberto García Reyes, dedicándole sus palabras.

La pregonera del año 2017, Rosario Padilla, eligió un pasaje dedicado a su barrio de El Cerro. Comentó, a su vez, la sensación que genera esta época del año. “Cuando llega esta etapa de la cuaresma, todos los que hemos sido pregoneros en años anteriores, nos vemos inundados por la nostalgia”.

Puso el punto y final al evento cofrade, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, con la interpretación de los himnos de Andalucía y España.