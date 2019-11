La tumba perdida de Juan Manuel Rodríguez Ojeda

Las personas nunca mueren cuando son recordadas. Los cementerios no sirven para que descansen allí nuestros seres queridos que ya no están, son más bien lugares a los que ir para no olvidar nunca su memoria y su legado y tener un nexo de unión en el mundo terrenal con ellos.

Dar un paseo por el cementerio de San Fernando es encontrarte con la historia de Sevilla. En la muerte, como en la vida, hay distinciones. Los que más tienen yacen en los mejores sitios, con los panteones más cuidados y con más flores, las lápidas más perfectas y el mármol mejor pulido.

Una pareja se fotografía encima del mármol que delimita el monumento funerario a Joselito “el Gallo”. Otra mira atónita el de Paquirri. La fotografía de Maleni pierde el color con el paso del tiempo y las flores puestas frescas el primero de noviembre ya están marchitas.

La dogaresa que custodia la tumba maltrecha de José Villegas se cruza en las pupilas de los que prosiguen su camino para arrojar un ramo de flores a la rotonda del Cristo de las Mieles, para posteriormente echar un vistazo por las dos ranuras abiertas que tiene el panteón de Aníbal González y contemplar esa recreación del Cachorro.

Andar por allí significa esquivar trozos de mármol que hay en el suelo y leer hasta pararte en una inscripción peculiar o un nombre particular que nos suene.