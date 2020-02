Las Edades del Señor (2): Un punto de no retorno...

En la salida de 1976 se llegó a un punto de no retorno: “ una de las manos de la imagen se desprendió del travesaño de la Cruz a que se abraza y el brazo cayó a lo largo del cuerpo ”. Duque reconocía sin ningún tapujo que el cuidado del Señor no siempre había sido el mejor. “Uno de los dedos, reparado anteriormente por esos procedimientos rudimentarios, se desgajó y vino a caer a los pies. En solución de emergencia se vendó la mano mutilada para colocar de nuevo el brazo en la postura habitual de abrazar la Cruz”. El reconocido cofrade José Ignacio Jiménez Esquivias vivió los entresijos de aquella estación y recordaba nítidamente el desprendimiento de los dedos. “ Entonces ya se pensó en una restauración integral a excepción del rostro, en torno a la fijación a la peana y el ensamble del cuerpo ”.

Pero antes de la entrada en escena de Peláez hay que recordar que aquellos dedos desprendidos en la estación de 1976 fueron reparados por José Rivera, que realizó un trabajo impecable. Pero ya no cabían más soluciones provisionales. Había que actuar a fondo. Los hermanos del Gran Poder, después de recabar los preceptivos informes acabaron decantándose, apoyados en una innegable buena voluntad, por la peor opción y confiaron a Francisco Peláez del Espino la restauración del Nazareno en cabildo general celebrado el 29 de marzo de 1977 . Lejos de solucionar el proceso de deterioro que iba mermando la salud del Gran Poder, la solución Peláez se basó en la introducción de ese polémico esqueleto metálico en el interior del Nazareno para, pretendidamente, fortalecer su estructura. Esa simplista teoría iba en contra de toda ley artística y se iba a convertir en un auténtico cáncer para el Señor. A la salvaje actuación que supuso el serrado de la imagen –en los ambientes artísticos se decía que Peláez “ había cortado al Gran Poder en rodajas y lo ha metido en una bañera de Xilamón ”- se unió el efecto pernicioso que las barras de hierro fueron realizando en el alma de la madera, debilitándola hasta que no pudo más.

El nombre que circulaba entonces en el ambiente cofrade era el de Francisco Peláez del Espino, que andaba poniendo en marcha una serie de métodos pretendidamente revolucionarios para rehabilitar las imágenes. “Para nosotros era lo mejor que había entonces, una gran novedad. Tanto es así que el señor Peláez intervino en muchas imágenes de hermandades punteras”, recordaba Jiménez Esquivias aclarando que “ la novedad consistía en una especie de esqueleto de acero ”. Pero algo no terminaba de cuadrar. “Sabíamos que el metal –y así nos lo habían dicho algunos técnicos- no casa bien con la madera pero se puso en sus manos, así se aprobó, y fue un auténtico desastre”, sentenciaba el veterano hermano del Gran Poder.

El trabajo de Peláez del Espino se desarrolló durante el verano de 1977, y en las siguientes salidas del Señor no pasó nada. La alarma cundió en la Madrugada de 1982, cuando un movimiento oscilatorio de la imagen encendió la luz roja. De nuevo, la memoria de Rafael Duque del Castillo es el ser el mejor testigo para acercarnos a la zozobra de aquellos momentos: “...al llegar al palquillo de toma de horas al inicio de la Campana se acercó a mí, que ocupaba el puesto de fiscal del paso, el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías, D. José Sánchez Dubé y me dijo: ¿Tú te has dado cuenta del movimiento oscilatorio del Señor? Parece que fuera a caerse. Me volví y, efectivamente, comprobé que, al caminar, se movía de una manera alarmante”. Jiménez Esquivias tuvo la misma impresión: “Hacía unos movimientos extrañísimos y cada vez más acusados”.

Aquella estación de penitencia, en la Madrugada del Viernes Santo de 1982, se convirtió en la más larga y sufrida para los pocos hermanos que pudieron conocer la gravedad del estado de la escultura. Llegados a la Basílica, se comprobó que el mal, según el testimonio de Rafael Duque, tenía su origen “en el punto en el que el pie derecho ensamblaba con la peana donde, al moverse producía una vibración acompañada de un chasquido...Se observaron también unas grietas en ambos tobillos y una tercera en la peana, rodeando la planta del pie izquierdo”. José Ignacio Jiménez Esquivias señalaba que, efectivamente, “la fijación a la peana se había desprendido. El acero se había comido todo lo que era el enganche de los pies a la peana y le estaba dando una holgura que provocaba ese movimiento tan preocupante”. El nombre de los Cruz Solís comenzaba a gravitar por San Lorenzó. Tras la Semana Santa se comprobó que el líquido graso empleado en la desinfección de la imagen, seguramente el famoso Xilamón, empezaba a formar ampollas bajo la encarnadura y la peana aparecía totalmente desnivelada, sin apoyar por igual en el suelo.