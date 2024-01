«Llevamos la Semana Santa en la masa de la sangre»

Se han escrito cientos de libros, rodado películas y grabado documentales, pero en pocas ocasiones ha sido llevada al teatro. Nos estamos refiriendo a la Semana Santa de Sevilla, una de las celebraciones más importantes de occidente, que es capaz de emocionar a millones de personas, independientemente de su edad, credo o procedencia. Dotada de una plasticidad y una belleza únicas, fueron los Hermanos Álvarez Quintero, en colaboración con Pedro Pérez Fernández, de los primeros en abordarla en los escenarios. Esto ocurrió en enero de 1919, en el Teatro Apolo de Madrid, en un sainete titulado ‘Trianerías’ que hace mucho que no se representa. Décadas más tarde llegarían nuevos montajes, como la exitosa ‘Estrella Sublime’, ‘El asesino de la regañá’, ‘En Sevilla hay que viví’ o ‘¡Yo creo que salimos!’ —en todos ellos la fiesta es tratada directa o indirectamente, pero siempre utilizando el humor como vehículo—, a los que debemos sumar el monólogo ‘Madre Amadísima’ y la visión heterodoxa de ciertos montajes de Salvador Távora.

‘Semana Santa. Gozo, misterio y nostalgia’, producida por Dos Lunas Teatro y EnDirecto FT, es una nueva vuelta de tuerca al concepto. Por primera vez, la Fiesta Mayor de Sevilla será llevada a las tablas con un guion y una dramaturgia que buscan representar aquello que la hace interesante y subyugante a los ojos de muchas personas. El elenco incluye a los intérpretes Manuela Luna, Estefanía Albanés, Marisol Lérida y Javier Almeda, y el estreno absoluto tendrá lugar el jueves 7 de marzo, a las 20:00 horas, en el Teatro La Fundición de Sevilla (las entradas pueden adquirirse en este enlace: https://fundiciondesevilla.es/semana-santa-gozo-misterio-y-nostalgia/ ). Hablamos en exclusiva con sus autores, David Fernández Troncoso y Tomás del Rey.

La primera pregunta es obligada. ¿Cómo surge el proyecto y vuestra colaboración?

DAVID: La verdad es que la idea de hacer, en algún momento, un espectáculo como este venía dándome vueltas en la cabeza desde hace años. Algo así como: “en algún momento tendré que atreverme a hacerlo”. A principios de 2023 sentí que ese momento había llegado. En ello influyó bastante la unión en la gestión de Sala Cero Teatro y La Fundición. A Tomás lo conozco desde hace bastante tiempo, y cuando tuve claro que me iba a plantear hacer el espectáculo, sabía que le iba a proponer esta colaboración. Y aquí estamos.

TOMÁS: La culpa es de David. Salvo que sea un éxito arrollador: en ese caso, echadme la culpa a mí. No, en serio, hace años que nos conocemos y que nos vamos reencontrando en distintos ámbitos. Y ya habíamos colaborado profesionalmente en otros asuntos teatrales. Cuando me llamó para participar en la escritura de este espectáculo, no lo dudé ni un momento. Me fío mucho de su instinto teatral. Y nos une que llevamos la Semana Santa en la masa de la sangre. Como dato curioso: primero nos conocimos gracias al teatro, y luego resultó que no solo somos de la misma hermandad, sino que salimos en el mismo tramo en la Madrugá.

Además de compartir el amor por la literatura y el teatro, ambos sois cofrades de cuna. ¿Esto ha sido decisivo a la hora de abordar este montaje?

D.: Sin el amor infinito que le profeso a la Semana Santa este espectáculo no tendría ninguna posibilidad de existir. Básicamente es algo que va llenando mi depósito de emociones desde hace 55 años y que ahora se ha desbordado y necesita expresarse al exterior.

T.: Sin duda. Mi experiencia me dice que resulta muy difícil explicarle a alguien del ámbito teatral o literario lo que supone la Semana Santa por encima del tópico o el prejuicio. Y, al revés, muchas veces el mundo cofrade vive de espaldas a la realidad cultural y teatral de la ciudad. Por eso, ha facilitado bastante el trabajo el hecho de que los dos compartimos ambos mundos y sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de cada uno de ellos. Yo, por ejemplo, no participo del día a día del mundo cofrade, pero lo llevo, como dije antes, en la sangre. Y para los dos, ahí se encuentra la esencia de lo que queremos contar con este espectáculo.

La obra va sobre tres personas cuyo conflicto tiene que ver con su pasado pero también con su presente, y en el que la Semana Santa adquiere una gran importancia. ¿Os habéis inspirado en personas y situaciones reales para crear la trama?

D.: En principio los personajes y la trama son completamente de nuestra creación... Ahora bien, todas las personas que uno conoce, relacionadas más o menos intensamente con este tema, inspiran en algo. ¿Hay cosas tomadas de la realidad? Sí. ¿De una realidad concreta con nombre y apellidos? No.

T.: Pues ya lo ha dicho David. Son puramente creación nuestra. Pero es inevitable que partamos de nuestras vivencias y nuestras lecturas. Y para los dos, y en un tema como este, estaban especialmente presentes nuestras familias, nuestros mayores, los que nos enseñaron a vivirla.

¿Qué autores o producciones habéis tomado como referentes a la hora de plantear vuestra historia?

T.: La idea partió precisamente de un hueco que veíamos en el panorama teatral sevillano: salvo en el terreno de la comedia, no tenemos noticia de espectáculos puramente teatrales recientes que se centren en la Semana Santa sevillana. Y queríamos llenar ese hueco. Como los dos hemos visto y hecho mucho teatro, las influencias son muy variadas, tanto para lo que a cada uno nos gusta como para lo que queremos evitar. Por otro lado, en lo puramente literario, hemos acabado transitando por la senda que abrieron grandes autores de nuestra ciudad desde el grupo Mediodía hasta hoy. Ellos establecieron las bases para abordar la Semana Santa como un tema literario de hondo calado. Y, aunque sea a través de breves menciones, fragmentos o pinceladas, también estarán presentes.

D.: A mí me influye todo. Desde la mejor obra que veo en el Teatro Central, hasta la película más ñoña de la sobremesa de los sábados. Pero no sería capaz de decir un autor u otro. Me parecería presuntuoso.

Imagino que no será necesario pertenecer al mundo de la Semana Santa para entender vuestro mensaje, pero ¿habrá guiños para los cofrades?

D.: El espectáculo está pensado para que los amantes de la Semana Santa lo sientan como “algo propio”. Que se produzca en ellos el elemento catártico que es el origen del teatro. Pero también me gustaría decir que aquellas personas que no sienten ese amor por la fiesta del que antes hemos hablado, o que directamente son contrarios a ella, pueden encontrar en este espectáculo una posibilidad de entender al “otro”. O de visualizar esta celebración desde otra perspectiva.

T.: En realidad, toda la obra quiere ser un guiño para los cofrades, si entendemos como tales aquellos que aman la Semana Santa y la disfrutan en su momento, independientemente de si participan o no de la vida de las hermandades o del mundillo cofradiero. Y tampoco habrá que ser un friki de las cofradías para entenderlo. Porque nos interesa sobre todo el hecho humano, cómo se vive aquí la Semana Santa. Y por eso, creemos que también la podrá entender perfectamente un turista que aterrice por casualidad o despiste en La Fundición. Porque la emoción, si se pone en escena desde la verdad, puede obrar el milagro de conectar con todo tipo personas.

En cuanto al libreto, ¿fue escrito pensando en los actores que lo pondrán en escena o estos surgieron después?

D.: Yo no soy capaz de trabajar “en abstracto”. En eso soy puramente un artesano del teatro. La confección del texto va íntimamente ligada al elenco que lo va a representar. Además, en este caso es así, en grado sumo, ya que sólo sería posible plantear lo que estamos planteando teniendo clara la capacidad interpretativa de la gente con la que contamos. Si no supiéramos de la calidad que tienen, no nos aventuraríamos por este sendero.

T.: En mi caso es diferente. Yo apenas conozco todavía al elenco. Así que yo sí trabajaba en abstracto, mientras David no perdía de vista lo concreto. Eso ha aportado un equilibrio interesante al proceso creativo.

Entrando en los detalles de la producción, ¿qué se encontrarán los espectadores desde el punto de vista estético?

T.: Sin desvelar demasiado, hemos tenido en cuenta que la Semana Santa en sí es ya un gran espectáculo, que no puede trasladarse sin más a un escenario, si no es por medio de la alusión, e incluso de la elusión. Y queríamos un espectáculo que apelara a lo íntimo, a las emociones que laten en sus cimientos. Así que puedo adelantar que el espectador no se encontrará pasos ni tramos de nazarenos en el escenario, porque esta reducción no haría justicia a la grandeza de la Semana Santa. Preparándolo, me he acordado estos días de lo que hizo Adolfo Marsillach cuando montó El médico de su honra en los primeros tiempos de la Compañía Nacional de Teatro Clásico: quería representar a Sevilla sin plantar un telón pintado, un “decorado” costumbrista. Y se quedó con el color albero, nada más. Pues nuestra opción estética para el montaje podría parecerse en cierta medida, y no puedo decir más.

D.: Creo que van a encontrar una estética sorprendente por lo alejada de lo que uno esperaría encontrar. Pero, al mismo tiempo, con unas connotaciones emocionales de indudable potencia para la temática del espectáculo.

La Semana Santa apela a las emociones del espectador a través de muchos aspectos, entre los que se incluyen los sonidos y los olores. ¿Hasta qué punto será un espectáculo sensorial?

D.: Lo será. Pero será más emocional. La emoción que viene de la verdad desnuda del teatro: intérpretes, palabra, acción y conflicto.

T.: Creo que los sonidos tienen una gran capacidad alusiva, y servirán de mucho apoyo a la acción y la palabra. El espacio sonoro, como se dice ahora en teatro, será esencial.

En los tiempos que corren no es fácil tratar asuntos religiosos en el escenario o las pantallas. ¿Qué ha sido lo más difícil a la hora de alumbrar este proyecto?

D.: La Semana Santa es un hecho religioso, evidentemente. También es un hecho cultural. También es un hecho emocional. La Semana Santa acoge en su seno a personas más o menos religiosas, a personas que no lo son nada... y a personas que han tenido idas y venidas... dudas... pero que se han mantenido unidas a este mundo por un hilo finísimo que no ha llegado a cortarse. Para mí esto siempre ha estado muy claro, quizás porque sea hijo de los años 70 y 80 del siglo XX, un tiempo mucho menos “extremista” que el que nos toca vivir. Por lo que hacer un espectáculo de este tipo y con esta temática no me supone ningún problema. El escándalo está en los otros.

T.: En mi opinión, hablar de la Semana Santa en nuestra tierra supone abordar lo religioso y algo más. Porque en ella está la esencia de lo religioso (lo que nos ‘religa’ al Misterio), pero también otros aspectos muy importantes (lo cultural, lo familiar, lo identitario...). En mi caso, por ejemplo, la relación entre cofradías y fe es muchas veces problemática, pero problemática en otro sentido al conflicto que se les suele plantear a los no creyentes: yo soy una persona de fe, pero que no la vive en el día a día “al estilo cofrade”. Y de alguna forma, insisto, todos coincidimos en el Misterio, que toca zonas profundas de la fe o de la frontera con la fe. Y por volver a la pregunta, precisamente hemos querido centrarnos en ese Misterio que supone la Semana Santa, y que afecta a creyentes y no creyentes.

‘Semana Santa. Gozo, misterio y nostalgia’ viene a cubrir un hueco en el panorama teatral no solo local o regional sino también nacional. ¿Habéis pensado en exportarla fuera de Sevilla?

D.: De momento vamos a pensar en llegar al estreno del 7 de marzo en La Fundición...

T.: Efectivamente. Nuestro objetivo ahora mismo es Sevilla, que no es poco...