Los Humeros trata de impedir una edificación en el solar colindante a su capilla

Este proyecto no cumple con la normativa urbanística, ya que al plantearse adosado del edificio al muro sur del templo, ocultaría por completo la visión lateral de la capilla, conllevando igualmente que no se respetara el espacio de servidumbre, lo que implicaría que se cegasen las ventanas y la puerta de la iglesia en dicho muro. Es más, la información sobre el nuevo edificio que se construiría se reduce sólo a un volumen general donde se especifica únicamente la altura, por lo que este proyecto no cumple, por lo tanto, con los requisitos del entorno de bienes de patrimonio histórico, pues no puede olvidarse que la capilla de los Humeros es un bien catalogado con protección específica B.