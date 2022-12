Los Javieres probará las andas de Montserrat para el vía crucis

La corporación de Omnium Sanctorum no ocultó su intención de tratar de portar erguido al crucificado de Pires Azcárraga en esa anhelada tarde cuaresmal, siguiendo así la estela marcada por la última hermandad que participó en este acto de culto con una imagen de Cristo en la cruz, la de Montserrat, cuando en 2019 presidió el piadoso ejercicio el Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón. De hecho, se le ha solicitado a esta cofradía de la Magdalena aquellas andas para realizar una prueba real. En declaraciones de Oliert, hermano mayor de los Javieres, a La Recogía de El Correo de Andalucía, «lo importante es que nuestro titular va a presidir el vía crucis, ahora bien, si puede ser portado en postura erguida perfecto, y si no, no pasa nada, aunque hay un noventa por cierto de probabilidades de que no vaya inclinado».

Sólo unas cuestiones logísticas podrían impedir que el Cristo no fuese erguido, ya que ese otro diez por cierto de posibilidades para que no fuese de pie es «que hiciésemos la prueba y el Señor, con las andas, no cupiese por la ojiva del templo, ya en su paso procesional el Martes Santo la imagen se entierra en el monte de flores hasta las rodillas, opción que no puede darse en unas andas, pero si cabe por la puerta de nuestro templo tras hacer la prueba con las parihuelas que gentilmente nos han cedido los queridos hermanos de Montserrat, entonces saldrá erguido sin ninguna duda», si bien es cierto que la mesa de oficiales no quiere desvelar nada sobre la fecha en la que se llevará a cabo dicha prueba.