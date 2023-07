Los Molares vive sus días grandes con su flamante Hermandad de Santa Marta

La Hermandad del Santísimo Sacramento y Santa Marta de Los Molares va a vivir unas fiestas especiales este mes de julio tras la aprobación oficial de la entidad por parte del Palacio Arzobispal como hermandad y no ya, como hasta ahora, como agrupación parroquial. La flamante hermandad –desde el pasado 4 de mayo- celebró sus primeras elecciones hace solo dos días, con la única candidatura del hermano Guillermo Rodríguez Revuelta, y los 122 votos que se registraron fueron a su favor. “Aunque burocráticamente sea la primera junta de gobierno, siento que han sido muchas personas las que han pasado por los cargos de nuestra corporación sin cuyos esfuerzo, dedicación y trabajo no hubiéramos conseguido todo esto, por lo que solo tengo palabras de agradecimiento a todos ellos”, ha insistido el joven hermano mayor, que no olvida cuántas personas han trabajo en estas últimas décadas a mayor gloria de la Patrona local, gente como Juan Caballero o María del Carmen Tamarán, que se han desvivido desde siempre por la devoción a una Santa que da nombre a la parroquia que, por cierto, no podrá acoger esta vez los cultos por riesgo de derrumbe de los tejados, por lo que tanto la novena matutina (del 20 al 28 de julio) como el triduo por la tarde (los días 23, 24 y 25 de julio) se celebrarán en una nave puesta a disposición por gentileza de una vecina.