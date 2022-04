Los pregoneros que se perdió Sevilla

Dijo una vez el escritor José Narosky que «quién da conocerá la ingratitud, pero también la emoción de dar», una frase que resume a la perfección el modo de ser y sentir de los protagonistas de estas líneas. Personas que nos legaron el fruto de su denuedo creativo y que, pese a no haber sido reconocidos en ciertos ámbitos, si volvieran a nacer, probablemente volverían a brindarse por el simple hecho de sentirse vivos. Es lo que tiene haber sido alumbrado con alma de artista, hacedor de belleza y transmisor de emociones, que uno no puede guardárselo para sí, pues estaría traicionando al Dios que le otorgó dicho don, y sobre todo a sí mismo. El único problema es que, al negarles la posibilidad de expandir su yo desde determinados estrados, estamos cercenando el hilo que une a estos virtuosos con el pueblo, y por ende, segando la posibilidad de alimentar a una sociedad necesitada de aliento. Esa misma colectividad que les aplaudió por su carisma, por su capacidad para hacer tangible lo intangible y por desgranar sus sentimientos en cada pulso, y que ahora no entiende las razones de esa desafección. No entraremos aquí a valorar las razones que impidieron a estos maestros de la palabra hacernos vibrar en las butacas de los teatros San Fernando, Lope de Vega y Maestranza en el prólogo de nuestra Semana Santa, pero sí los recordaremos en su justa medida, haciendo ostensibles sus logros y su innegable capacidad para loar nuestra fiesta; pues, como dice el refrán: «La memoria es como el mal amigo; cuando más falta te hace, te falla».