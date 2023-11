Los primeros planes para el Domingo de Ramos de 2024

Los hermanos mayores y diputados mayores de gobierno de las ocho hermandades, pero nueve cofradías, del Domingo de Ramos andan viendo en estos días, junto a su delegado en el Consejo General de Hermandades y Cofradías, Francisco Javier Bonilla, cómo se reordenará el organigrama de la jornada tras la experiencia de este año 2023. A priori, aunque este próximo miércoles 22 de noviembre hay prevista una reunión, sólo con hermanos mayores y delegado de día, en la que se tomarán decisiones para 2024, parece que no habrá variaciones en el orden de paso con respecto al de la pasada Semana Santa, esto es, la Borriquita, Jesús Despojado, la Hiniesta, la Sagrada Cena, la Paz, San Roque, la Amargura, la Estrella y el Amor, pero sí en algunos itinerarios de regreso.

Uno de los cambios se produciría en la Hiniesta de cara a su regreso, que abandonaría Puente y Pellón para subir por la Cuesta del Rosario para salir a la Alfalfa, y por Odreros, Boteros y Sales y Ferré, salir a San Pedro y retomar su itinerario desde Doña María Coronel. Ello implicaría que la Sagrada Cena vaya detrás de los de San Julián desde la Plaza del Duque hasta que en la Plaza del Cristo de Burgos los de los Terceros giren hacia Dormitorio. ¿Podría, entonces, la Cena, ser la que pase ahora por Puente y Pellón, tomando el tradicional itinerario de la Hiniesta? O lo mismo, todo se queda igual, quién sabe. Este es uno de los puntos candentes de la reunión del miércoles día 22.

Otra de las ideas es que San Roque deje de salir de la catedral hacia su izquierda, en busca de Alemanes y la Cuesta del Bacalao, y lo haga hacia la derecha, tomando un recorrido similar al de San Bernardo el Miércoles Santo, esto es, buscar Joaquín Romero Murube y, por la Alianza y Rodrigo Caro, salir a Mateos Gago hacia Fabiola para bajar por Madre de Dios hacia San Nicolás para retomar su recorrido desde San Ildefonso. Ello permite que la Amargura, que va detrás, no tuviese ninguna cofradía delante en su regreso y anduviera con mayor ritmo. Ahora bien, el tema es el siguiente: ¿Caben los pasos de San Roque por la estrechez de Fabiola? Lo cierto y verdad es que miembros de la hermandad y del Consejo, junto a Carlos Villanueva, han hecho las medidas oportunas, pero nada ha trascendido sobre si es posible o no que quepan los pasos por ahí. ¿Sería otra opción tirar por Fabiola hacia Santa María la Blanca y, desde el Hotel Fernando III, hacer toda la calle San José? Ello, sin duda, supone alargar el recorrido y, por ende, el tiempo en la calle. ¿Se podría llegar a Santa María la Blanca pero ir directamente a la Ronda por la Puerta de la Carne? Ello supondría sacrificar Caballerizas, San Esteban e Imperial.

Sea como fuere, estos son los planes que hay encima de la mesa, y hay que analizar bien los pros y los contras para darle forma al programa del próximo Domingo de Ramos, en el que habrá modificaciones, sí, pero no, insistimos, en el orden de paso. Por ahora, claro está. En la Hiniesta desearían dejar el tercer lugar, algo que no es nuevo, mientras que en la Estrella no convence ser los penúltimos, y en Jesús Despojado anhelan poder atrasar su posición en la jornada. El miércoles, en la calle San Gregorio, se irá sabiendo con qué alegría volveremos a vivir el Domingo de Ramos.