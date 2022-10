Macarena Televisión, el nuevo gran paso en la comunicación cofradiera

La junta de gobierno de la Hermandad de la Macarena ha elegido a Blogosur por una cuestión de confianza, pues Fernández Cabrero ha manifestado que «la hermandad siempre se ha entendido bien con esta empresa dadas las capacidades de sus profesionales». De hecho, Pepe Santos ha comentado cómo «en la basílica se han instalado cámaras Canon robotizadas de última tecnología», matizando que «todas han sido perfectamente estudiadas en su colocación, de hecho una cámara se ha tenido que ubicar de modo que cuando la Virgen se halle en su paso, la bambalina no le tape el rostro». Estas cámaras son negras, un dato que no es baladí, puesto que así pasan desapercibidas y no afectan a la estética del templo.