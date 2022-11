Malestar con la Administración en el Gremio de Arte Sacro

El colectivo que preside el bordador Francisco Carrera Iglesias ‘Paquili’ hace saber que “la convocatoria de dichas ayudas para el año 2021 fue publicada a través de la Resolución de 21 de julio de 2021, en la que en su título décimo concretaba un plazo máximo de resolución de seis meses a partir del día siguiente de finalización de plazo de presentación de solicitudes (la fecha concreta es el 10 de septiembre de 2021), el cual se redujo a la mitad por la tramitación de urgencia, debiéndose resolver como máximo el 11 de diciembre de 2021, antes de acabar el ejercicio de ese año”. No obstante, el gremio de Arte Sacro señala que la resolución del 25 de noviembre de 2021 se publicó en el BOJA, donde se expuso que “debido a la revisión de numerosos informes y a la incapacidad de la Administración de cumplir los plazos, se ampliaba el plazo máximo hasta el 25 de enero de 2022”, pero no se publicó finalmente la resolución provisional de dicha línea 1 hasta el 11 de abril de 2022, “no exenta de problemas y dificultades tanto para beneficiarios como para no beneficiarios”.