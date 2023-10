Manuel Alés: «Ver al Cachorro en Roma son palabras mayores, sería algo maravilloso»

¿Quién es Manuel Alés del Pueyo? Soy un sevillano de nacimiento y un trianero de sangre, porque mi padre nació en la calle San Jorge y mi madre en la calle Castilla, frente al templo del Cachorro, y me bautizaron en la O. Soy hermano del Cachorro, de la Esperanza de Triana, del Rocío de Triana, del Carmen de Santa Ana y del Gran Poder, que es la única hermandad de la que yo me he hecho por devoción profunda al Señor, aunque mi gran devoción, como todo los que me conocen saben, es el Cachorro, mientras que mi sentir mariano está repartido entre la Virgen del Patrocinio y la Esperanza. Ahora bien, mi formación como cofrade se produce en mi colegio, el San Francisco de Paula, por lo que mi vinculación con las cofradías del entorno de Sor Ángela de la Cruz es muy estrecha, y así puedo destacar el Cristo de Burgos, la Amargura, la Mortaja, la Cena, la Exaltación... Por otro lado, soy padre de tres hijos y abogado enamorado de su profesión, si bien entre 2011 y 2015 fui director del Distrito de Triana durante la alcaldía de Juan Ignacio Zoido, y en esos cuatro años la vocación política local me sedujo, teniendo desde entonces una especial predisposición hacia el servicio público. ¿Qué nos puedes contar, más profundamente, de tus vivencias cofradieras? Yo he vivido muchísimo mi Hermandad del Cachorro, de hecho en mi juventud fui refundador del grupo joven en 1989, siendo entonces hermano mayor Raimundo Coral, y posteriormente, entre 1994 y 1999 fui oficial de la junta de gobierno en el primer mandato de Paco Osorno, donde ostenté el cargo de diputado de cultos, formación y juventud, y a partir del año 2000 pertenezco a la junta consultiva. Además, en 2013 fui comisario de la exposición «El Cachorro. Eterno aliento de Sevilla» celebrada en el Círculo Mercantil e Industrial, y miembro de diversas comisiones de trabajo, como por ejemplo para las reglas. En la cofradía el Viernes Santo he salido de todo menos de costalero, porque mi altura no me lo ha permitido. Como cofrade, me definiría como nazareno... Yo soy nazareno del Cachorro. ¿Y tratarás de seguir siendo nazareno estos cuatro años? Me gustaría seguir siendo nazareno del Cachorro, lleve o no lleve túnica.

No es la primera vez que un concejal es, al mismo tiempo, el delegado de Fiestas Mayores y el del Distrito de Triana, una coincidencia que no ocurría desde que ocupase también ambos puestos el recordado Adolfo Lama Cotelo entre 1996 y 1999, siendo alcaldesa la popular Soledad Becerril. ¿Qué supone para ti ostentar estos dos cargos que, con el paso de los años, son los que los sevillanos mejor recuerda quienes los ocuparon? Para mi es una suerte, la verdad. Si hay un barrio que vive con intensidad sus hermandades, tanto penitenciales como de glorias y sacramentales, ese es Triana, y desde la delegación de Fiestas Mayores intentaré estar allí más presente todavía por esa doble condición que me ha correspondido como concejal. Y ya no sólo desde el prisma del mundo cofradiero, pues como delegado de ambas áreas también he de tener muy presente la Velá de Santa Ana, teniendo que mostrar una sensibilidad mayor y especial por esta fiesta, pero a ello hay que añadir que con Triana también soy delegado de Los Remedios, y allí es donde tiene lugar también otra fiesta mayor como es la Feria de Abril. En la corporación municipal podemos decir que el delegado de Fiestas Mayores lo es de las propias hermandades, aunque éstas también sean representadas por sus delegados de distritos, pero todas ellas, en su conjunto, se aglutinan en tu delegación, aunque las fiestas no sean sólo lo referente a la religiosidad popular, pero sí que poseen un peso mayor. ¿Qué supone para ti esa responsabilidad? Como sevillano y como cofrade es un honor, aunque personalmente no he podido terminar de digerir la ilusión que esto supone en un perfil como el de mi persona, y separar eso de la propia responsabilidad como cargo público es complicado. Yo todavía sigo teniendo momentos en los que me emociono cuando lo pienso, de hecho, el primer día que me senté en el pleno fue uno de los conceptos que interioricé, pues eres consciente de que representas lo que estás representando, aunque todavía no me haya tocado tener que defender en el pleno ninguna moción ni nada relacionado con nuestras hermandades, pero no nos olvidemos que, por encima mía, lo representa el alcalde, que es quien representa a todas las instituciones y a todos los sevillanos.

Centrándonos en la propia Semana Santa, venimos de unos años, que aún vamos a seguir viviéndolos, en los que el Consejo quiere hacer una restructuración de toda la propia semana, algo que es competencia exclusiva de dicho organismo, pues el ayuntamiento lo que hace es ponerse a disposición de lo que se determine desde esta parte para que todo salga lo mejor posible. ¿Cómo has visto, antes de ser concejal, todo lo que está realizando la actual junta superior del Consejo en este asunto, y cómo lo ves ahora como delegado de Fiestas, y qué consideras que se podría aportar a esta remodelación? Cuando lo ves desde fuera, siempre entiendes que estos cambios se hacen con la mejor de las voluntades, aunque ello genere que haya hermandades más satisfechas por los resultados y otras que no lo estén, pero la clave es que se intenta mejorar lo que parece que ha está fallando, como pueden ser los excesivos retrasos, o que haya cofradías que se queden bloqueadas en determinados puntos de la ciudad durante sus recorridos, o que se dificulte la propia movilidad de las personas. Evidentemente hay cosas que se han visto mejor y otras que se han visto peor. Ahora bien, como cofrade también soy consciente que, al principio, todos los cambios que se hagan chocan, porque cuando uno piensa en una jornada en cuestión, la evoca con un orden o una estructura tradicionales, y eso se trastoca, pero se hace por un bien común, está claro. Ahora ya, desde dentro, te puedo asegurar que ya se está trabajando para la Semana Santa de 2024, aunque antes de todo ello ya estamos teniendo nuestras procesiones de Glorias, que no podemos ni debemos olvidarlas, o traslados multitudinarios como el del regreso de la Redención a su templo tras las obras en Santiago, y todo esto implica igualmente un trabajo, una atención y un esfuerzo. Desde Fiestas Mayores vamos a aportar ideas, no vamos a ser simples colaboradores, puesto que entendemos que hay cuestiones que son mejorables, poniéndonos al servicio, primeramente, de la delegación de seguridad y del CECOP, y luego de las hermandades, porque la Semana Santa no la organiza un ayuntamiento, la prepara la propia ciudad a través de sus cofradías. Has sacado a la palestra a las Glorias. ¿Conoces algo más de cerca la propuesta de la carrera oficial para éstas de Jesús Creagh?, ¿tienes alguna opinión al respecto? No tengo una opinión creada porque no conozco el proyecto como tal. Ahora, aquí ocurriría igual que con la Semana Santa, pues si las hermandades de gloria lo aprobasen y lo viesen necesario, nosotros apoyaremos lo que éstas decidan, aunque entiendo que, en este asunto, no hay un clamor, ya que ninguna corporación letífica ha venido a comentarnos nada de esa carrera oficial, ni tampoco lo ha hecho el propio Consejo, por lo tanto... Está llamando la atención, y muy positivamente, que el alcalde, acompañado por ti como delegado de Fiestas, esté teniendo el hábito de acudir a ver las glorias. Obviamente no puede ir a verlas todas por sus ocupaciones, y porque en los propios fines de semana, el alcalde también tiene una familia, pero está teniendo ese bonito hábito de ir a ver las que pueda. ¿Se va a mantener esa tónica estos cuatro años de mandato? Por supuesto. Esto no es una cuestión de postureo, es que las glorias forman parte de la ciudad y de su historia, y el alcalde le quiere dar su sitio a todas las hermandades con independencia de que sean de un carácter u otro. Además, como delegado de Fiestas debo supervisar, junto con el de Seguridad, que los dispositivos municipales funcionan correctamente mientras una hermandad esté en la calle. Y los delegados de los distritos harán lo propio con las que les correspondan, como me pasa a mí mismo con las de Triana. El próximo año 2024 va a ser intenso en lo que al calendario cofradiero de salidas extraordinarias se refiere. Entre la primavera y, sobre todo, el otoño, se avecinan grandes acontecimientos, que se rematarán con el congreso internacional de hermandades. Desde la delegación de Fiestas Mayores os quedará mucho trabajo por delante con todo ello... No tenemos que hablar de futuro sino de presente, porque ya nos hemos sentado a hablar con todas, o casi todas, estas hermandades. Esta misma semana hemos tenido un encuentro con el Cristo de Burgos por los 450 años de su crucificado. Y a todas ellas les hemos ofrecido todos los recursos del ayuntamiento, tanto a nivel cultural con la cesión de la Banda Sinfónica Municipal para algún acto, como de cesión de espacios o como de engalanamiento de calles, o incluso para cuestiones más concretas que nos han solicitado. El año va a ser intenso con los cincuenta años de la coronación de la Hiniesta, los veinticinco de la Estrella, la propia coronación de la Piedad del Baratillo, el centenario de los Estudiantes, en fin... Uno de los privilegios del delegado de Fiestas Mayores es ubicarse en el atril para presentar, en el Teatro de la Maestranza, al pregonero de la Semana Santa y, en la catedral, al de las Glorias. ¿Piensas ya en esos momentos que vivirás por vez primera la próxima primavera? Fue una de las primeras cosas en las que pensé cuando el alcalde me ofreció Fiestas Mayores, la intensidad y la emoción de ese momento de dirigirte a la ciudad y presentar a quien va a pregonar la Semana Santa o las Glorias. No me pesará la responsabilidad ahí, porque lo viviré como el gran regalo que tiene este cargo. Volvemos a tu sentir cachorrista, Manolo. ¿Te has imaginado ya al Cachorro en Roma? Como hermano de su hermandad, ¿te gusta esa propuesta para el Jubileo de las Cofradías de 2025? Cuando me llegó esta noticia, que al principio parecía un rumor hasta que luego se fue confirmando, en ningún momento lo analicé como cachorrista, sino que la emoción que vino como sevillano y como trianero, lo reconozco. Que Triana pueda estar en Roma representada con el Cachorro... y representando igualmente a su Semana Santa con el peso del nombre de Sevilla allí... el Cachorro es el Cristo de los azulejos de Triana, es historia del barrio y de la ciudad... y esa historia es la que estaría en la Ciudad Eterna. Son palabras mayores. Sería algo maravilloso.

Llevas pocos meses en el cargo, pero... ¿Hay alguna idea en esta corporación municipal sobre el siempre anhelado y nunca realizable museo de las cofradías? Siempre se ha hablado de este proyecto que, creo, tiene sus pros y sus contras, y es algo donde las hermandades son las que tendrán que decidir. Como ciudad nos vendría muy bien este museo, para el turismo nacional y religioso sobre todo, que cada vez es más incipiente. Y con todos los eventos que están por venir, como el Congreso Internacional de Belenistas la primera semana de noviembre o el de las Hermandades de los Gitanos en España el último fin de semana de octubre, el museo sería una buena actividad a incluir en sus programaciones. Siempre va a haber eventos en la ciudad, como las propias salidas extraordinarias, que traerían a Sevilla a quienes serían los «clientes», llamémosle así, para este producto. Que las exposiciones temporales tienen éxito en Sevilla es indudable, siendo un camino que han mostrado el Círculo Mercantil e Industrial, el Círculo de Labradores y la Fundación Cajasol, porque este tipo de actividades es lo que los sevillanos quieren. Que la música cofradiera no tiene un espacio que debería tener, que el arte sacro tampoco lo tiene, eso es indudable. Pero lo que está claro es que Sevilla ya tiene un museo cofradiero que está vivo, y son sus propias hermandades y sus propios templos, de hecho hay corporaciones que poseen espacios expositivos en sus dependencias, como la Macarena, la Esperanza de Triana, el Gran Poder, el Cachorro... o el que en un futuro tendrá el Amor con su nueva casa de hermandad, mientras que otras pueden mostrar con más humildad sus enseres, como cuando ves el paso de la Mortaja en lo que era la clausura de su antiguo convento, o el del Cristo de la Sed, el de San Bernardo y los de San Gonzalo en sus casas de hermandad... y varias muestran lo que pueden en sus salones de actos o pasillos, como le puede pasar a San Benito, el Silencio o la Soledad de San Lorenzo. Luego, hay muchas que no pueden enseñar nada. Posiblemente, en un hipotétio centro de interpretación esas cofradías que no tienen posibilidad de mostrar su patrimonio tendrían, al fin, esa opción. Pero creo que a este asunto habría que darle aún alguna vuelta más y mantener su debate correspondiente con las hermandades, para que sean éstas la que realmente lo vean. En su día, el ayuntamiento colaboraba en diversos proyectos culturales con las hermandades, como eran las ediciones de libros con su historia y patrimonio, las publicaciones de pregones o catálogos o convertir en un volumen las actas de un congreso. ¿Se retomarán estas iniciativas? Nos gustaría recuperar esa agilidad en las publicaciones que acabas de ejemplificar. Entendemos que en los últimos años ha habido cierta dificultad para que la imprenta municipal pudiese llevar a cabo este tipo de obras editoriales, pero a corto o medio plazo quisiéramos recuperarlo. Ahora bien, desde los distritos se seguirá coordinando esa colaboración, igualmente, en la edición o financiación de carteles, o hasta de pregones, actos que, muchas veces, se organizan de manera municipal, como le ocurre al Pregón de la Semana Santa de Triana o al del Distrito San Pablo - Santa Justa.

