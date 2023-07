Manuel Vizcaya: «No tengo respuesta oficial por escrito denegando extraordinaria alguna»

En conversaciones mantenidas por este periódico con el hermano mayor, Vizcaya López, éste corrobora todo lo expuesto hasta aquí, pero matiza un punto importante, y es que la salida extraordinaria tiene que ser refrendada por un cabildo general de hermanos según se indica en sus reglas corporativas. «La consulta fue realizada sólo para saber si la autoridad eclesiástica contemplaría o no esta opción, porque de no ser así no tiene sentido convocar a los hermanos para que éstos, a lo mejor, digan que sí a esa salida pero luego Palacio diga que no», afirma el máximo mandatario de esta señera hermandad de gloria, quien añade que «precisamente por eso hago la consulta a la delegación de hermandades, para saber si contaría con su beneplácito previo, porque de lo contrario es una pérdida de tiempo convocar ese cabildo, y sobre todo, que si el arzobispado no veía bien la idea, pues ahí se quedaba, para que no tuviese trascendencia alguna». Es más, Manuel Vizcaya puntualiza que el sacerdote Manzano le dice verbalmente el martes 20 de junio que esa salida, por el motivo que se solicitaría, no sería aprobada, por lo que recibe la confirmación oral justo cuatro días antes de la fecha en la que se querría haber llevado a cabo la procesión.



Desde que a primeros de mayo se confirma por parte de la corporación municipal la concesión de la medalla a los capataces y costaleros, y desde su entrega en la festividad del Santo Rey, la Hermandad de Madre de Dios del Rosario no acomete ninguna acción para recibir respuesta desde Palacio, pues el silencio ante el paso del tiempo era lo que corroboraba que esa procesión no iba a tener lugar, por lo que ni la junta de gobierno ni el hermano mayor ha presionado absolutamente para nada, ni siquiera para tener ya verificada la negativa por respuesta. Es más, Vizcaya también reconoce que después de recibir el no hace ya medio mes, «no tengo aún respuesta oficial por escrito denegando extraordinaria alguna», ya que, según él, todo ha sido oralmente, sin embargo, existe una misiva firmada por el propio Marcelino Manzano con fecha de 23 de junio pasado dirigida al hermano mayor de esta cofradía letífica de Santa Ana, ante lo que Vizcaya insiste en que «esa carta no ha entrado en la hermandad, ni de Palacio me han llamado tampoco para recoger ningún documento, por lo que yo he conocido ese escrito por las redes sociales». Finalmente, la idea de esta soñada procesión era la de haber homenajeado, con ella, a los propios capataces y costaleros, de modo que, al igual que ya se hiciera en 1993 cuando Madre de Dios del Rosario fue a la catedral para presidir entonces el Pregón de las Glorias, todos los capataces en activo hubiesen tocado el martillo distribuidos por tramos del recorrido, y que el mayor número de costaleros hubiesen portado a su patrona.