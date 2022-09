Manuel Zamora: «El Gran Poder se encontrará algún día con su Madre de los Dolores»

Manuel Zamora es un hombre tremendamente feliz, se le nota en la expresión y en su voz emocionada. El Cerro del Águila vive días de gloria ante el centenario del nacimiento del barrio, y como no podía ser de otra forma, Nuestra Señora de los Dolores será la que le dé su toque especial a esta conmemoración, recorriendo bajo palio las calles de su feligresía. Mucho ha pasado el Cerro en los últimos años: en 2018 se cumplió el septuagésimo quinto aniversario de la erección de la parroquia y la Virgen iba a procesionar extraordinariamente sin palio y con el manto de la Virgen del Refugio de San Bernardo, pero la lluvia lo truncó. En 2020 era el mismo aniversario de la hermandad, y la pandemia lo impidió, igual que no pudieron salir las cofradías ese año y el siguiente en Semana Santa. En otoño de 2021, el Gran Poder iba a pasar por el Cerro en su santa misión y otra vez la lluvia lo estropeó todo, y este año, una vez más el líquido elemento no permitió la salida de la cofradía. El corazón del barrio es una agitadísima coctelera a punto de estallar, y es normal. Y con todo este sentimiento a flor de piel, Manuel Zamora tuvo un rato para conversar con el equipo de La Recogía.