Marcelino Manzano: «La procesión de clausura va a ser un acto de piedad»

El delegado diocesano de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla, el sacerdote Marcelino Manzano Vilches, fue el invitado este pasado miércoles 18 de octubre al programa cofradiero «Al Cielo» de la cadena 101 TV Sevilla que presenta y dirige el compañero Curro Bono, y en el que se trataron diversos temas de actualidad en lo que a las salidas extraordinarias y al II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular se refiere, aclarándose varias cuestiones importantes que han sido motivo de debate en las distintas tertulias cofradieras de la ciudad a lo largo de las últimas semanas.

A la hora de tratar el tema de por qué se están permitiendo salidas extraordinarias por efemérides no contempladas en las normas aprobadas en 2015 con monseñor Juan José Asenjo como arzobispo, pues recordemos que sólo se permitirían por coronaciones canónicas o por veinticinco años o múltiplos de este número de las propias coronaciones o erecciones canónicas de hermandades, si bien es cierto que en un último punto se señalaba por alguna cuestión pastoral de relevancia. Así, al preguntársele al padre Manzano por la extraordinaria de la Virgen del Patrocinio, prevista para el domingo 26 de noviembre, señaló que «no se trata sólo del aniversario de una talla nueva, sino por todo lo que conlleva, el porqué se hizo esa talla nueva, por el dolor en el que aquello aconteció», ya que la actual dolorosa fue creada por Luis Álvarez Duarte tras haber sido la anterior pasto de las llamas en un fortuito incendio que la redujo a cenizas en 1973, y recalcó el sacerdote que «igual que salió el Cristo de la Expiración por aquel vía crucis, pues también hay que tener esta experiencia con la Virgen del Patrocinio», de modo que con esta forma de conmemorar este aniversario «termina de cerrarse una herida que había en el Cachorro».

Para que se produzca un culto externo extraordinario a solicitud de una hermandad, afirmó el delegado de hermandades en el plató de 101 TV Sevilla que cuando no tiene lugar la autorización eclesiástica es debido a que «evaluadas las razones y el acontecimiento, se opta porque no se contempla una singularidad eclesial o importancia pastoral, aunque yo entiendo que quien lo propone sí lo vea, pero quien lo tiene que aprobar quizás no lo ve», como ha sucedido en el caso de la Sagrada Cena al no permitirse el vía lucis con la Virgen del Subterráneo planificado para el próximo 31 de octubre por los setenta y cinco años del voto de la Realeza de María y los setecientos setenta y cinco de su Parroquia de San Román y Santa Catalina.

También hay ocasiones en las que «las hermandades comunican mal o no lo hacen adecuadamente», puntualizó el sacerdote, ya que con respecto a la salida extraordinaria de la Virgen de los Dolores de Camas del pasado mes de junio, «no salió por el décimo aniversario de su coronación canónica, sino que la hermandad planteó una serie de actividades misionales por el centenario de su Señor del Gran Poder, y dentro de las cuales se incluyó esta salida de la Virgen», de hecho, Manzano recalcó que «yo le pido a las hermandades que comuniquen bien las razones de estas procesiones, aunque esa procesión, incluso, esté contemplada en sus reglas», puesto que se da el caso de que hay corporaciones donde una junta de gobierno puede decidir una salida de un titular al margen de su procesión habitual de cada año, y en ese punto, el padre Manzano dejó claro que «extraordinario no es aquello que no es habitual, sino aquello que no está en las reglas, y si éstas permiten a la junta hacer una salida más allá de la estación de penitencia, por ejemplo, hay que comunicar bien el motivo de ese culto externo pero no llamarlo extraordinario».

En otro momento de la entrevista, Curro Bono le preguntó al invitado sobre la reconstrucción de la Parroquia del Dulce Nombre de Bellavista, y aunque el asunto no atañe a su delegación, sí pudo comentar Marcelino Manzano que «el templo se derribó porque era inviable su restauración, y justo llegaron la pandemia y el confinamiento, y con todo ello la crisis económica, que a la Iglesia de Sevilla la ha privado de recursos para la construcción de templos, lo cual depende mucho de la aportación que hace el Cabildo Catedral a través de los beneficios que se obtienen con las visitas turísticas», una actividad que estuvo mermada durante la citada pandemia y que, por ende, no trajo ingresos, aunque eso sí, «se está trabajando para que haya una solución, y la habrá seguro, pero claro, esta situación es una de las consecuencias que la pandemia ha dejado en nuestra diócesis, y hay que irla solventando en los próximos años».

Tampoco faltó el tema del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular de diciembre de 2024, donde cobró una especial relevancia «la procesión de clausura, que es el nombre que usamos porque es el que más le corresponde -apostilló Manzano-, y donde va a tener lugar un acto de piedad en el que expresemos nuestra forma de vivir la fe», y por tal motivo han sido elegidas «distintas imágenes que pensamos que tienen una gran devoción, aunque hay muchas más, y se podría haber designado un número más amplio, tal vez, pero creemos que es la dimensión adecuada para un acto de piedad que tiene que ser vivido e interiorizado, y que va a suscitar la participación de muchas personas». Con respecto a la logística, Marcelino Manzano hizo saber que «la idea es que las ocho imágenes estén en la catedral no sólo el mismo día de la procesión de clausura, sino que permanezcan durante el propio congreso, de modo que lleguen allí en las fechas previas, y se trasladen, tal vez, de manera escalonada... son detalles que hay que ir estudiando durante este año que queda por delante».

Así mismo, coincidiendo con las sesiones del congreso, y con los ya habituales del puente de la Inmaculada, desde la comisión organizadora de este evento se invitará a las hermandades que no suelen hacerlo en estas fechas a que expongan en besamanos a sus titulares, de hecho, Marcelino Manzano confesaba que «en los últimos años percibía que había decaido un poquito el movimiento de visitar los besamanos de la Inmaculada, y con esta idea queremos revitalizarlo», de modo que muchos de los visitantes que acudan a Sevilla puedan contemplar de cerca a nuestras imágenes, rezarles en las distancias cortas, «y besarles la mano, ahora que ya, al fin, no hay restricciones sanitarias».