Marta Díaz: «Veréis que acabo en Sevilla tocando con los chicos del colegio»

Eres la maestra que grabó la clase de música en la que enseñas a los niños a tocar a lo sones de la Agrupación de Santa María Magdalena de Arahal, una grabación que se ha vuelto viral... pero, lo primero... ¿Quién es Marta Díaz Martín en lo profesional y en lo cofradiero?

Pues en lo profesional soy una maestra más, que con ilusión intenta llevar adelante sus clases y, sobre todo, intento sacar lo mejor de mis alumnos siempre. Este año soy la tutora de la clase de 1° y 2° de Educación Primaria y la profe de música del colegio Cra Montes de Toledo. En lo cofradiero, ando siempre entre Ciudad Real y Sevilla, ojalá estuvieran más cerca. En Ciudad Real tengo mi hermandad, la del Prendimiento de Jesús Cautivo y María Santísima de la Salud, en la que participo de forma muy activa siendo la secretaria.

Lo curioso es que, siendo de Ciudad Real, e impartiendo la docencia en tu tierra, mires a Sevilla... ¿Se sigue mucho el mundo cofradiero sevillano por parte de los ciudadrrealeños?

Sin duda alguna, todos sabemos que Sevilla es donde hay que ir para sacar lo mejor y para aprender. Ciudad Real, por su cercanía con Andalucía, tiene una Semana Santa muy parecida y, a pesar de algunos intentos de influencia de otras tierras, nuestra propia idiosincrasia nos ha ido acercando a la forma de entender las cofradías en Andalucía.

¿Cómo se te ocurrió darles aquella clase de música tan original a tus alumnos?

Cuando llega este trimestre, al ser algo tan cercano a mi, me gusta trabajar este tipo de música, al fin y al cabo, es una realidad que se van a encontrar en las calles esos días sean creyentes o no, por lo tanto, creo que es necesario que sepan sobre ello. Viendo que este año todo cae mucho antes, me planifiqué para hacer ahora un poquito de marchas y luego en febrero darlo todo en carnaval. Normalmente, suelo tocar otras marchas, pero este año llevaba con un vídeo de Nuestro Señor interpretado por Arahal en la cabeza desde diciembre, y en Navidad decidí que la llevaría al aula.

¿Imaginabas que el vídeo pudiese hacerse viral? Porque, encima, su mayor difusión no vino por tus redes personales...

Para nada, lo último que yo pensaba el viernes cuando lo grabé es que ocurriría esto. El único sitio donde lo puse lo tengo cerrado para que sólo mis amigos y mi familia puedan verlo. Además, es que el vídeo no lo hice para esto, simplemente porque sé que cuando les digo que les voy a grabar se concentran más para intentar hacerlo lo mejor que saben y ese era el único objetivo del vídeo. Éste llega a la Agrupación de Arahal a través de un amigo, Pedro Estepa, que cuando vio el vídeo me pidió que se lo pasara para enviárselo a David Rodríguez, director de Arahal, a quien estoy muy agradecida por el trato recibido desde el primer momento y por poner nada más que facilidades para que mis chicos disfruten de su agrupación. David se lo envió a Ignacio Rodríguez, compositor de la marcha y el máximo culpable de que esto esté ocurriendo, y me comentó que le hizo mucha ilusión, por eso lo subió sin llegar a pensar la repercusión que esto tendría.

¿Qué te han comentado tus compañeros de profesión sobre esa clase, y qué te han manifestado, igualmente, otras personas allegadas a ti?

Mis compañeros están ilusionados, no paran de ayudarme para que pueda atenderos y sobre todo que, al final, es algo de todos, son nuestros chicos, nuestro mayor proyecto y es un orgullo para todos. En cuanto al ámbito más familiar y con mis amigos está siendo increíble, lo que empezó con una broma de «veréis que acabo en Sevilla tocando con los chicos» ahora es una realidad. Están felices de verme así y yo disfrutando de poder compartirlo con ellos.

¿Te sientes cofrade sevillana? Es decir, ¿participas de nuestra realidad cofradiera? ¿Tienes devociones en Sevilla o eres de alguna hermandad hispalense?

Uff cofrade sevillana... yo siempre diría cofrade, me gustan las cofradías, descubrir y aprender de las hermandades de todos sitios. Siendo sincera, es verdad que me encanta Sevilla pero porque tengo algo con la ciudad, siempre me pasan cosas buenas allí y podría ir todas las semanas si estuviera más cerca. Pero vamos, en cuanto a las cofradías, me encanta vivir allí la semana más bonita del año, le tengo mucha devoción al Cristo de la Caridad de Santa Marta y a la propia Santa Marta. De hecho, antes de irme de Sevilla siempre paso por San Andrés, y desde que estudiaba en el instituto llevo pidiendo en mi casa formar parte de la nómina de hermanos, así que tarde o temprano espero que llegue ese momento y nada, ya estoy quitando días al calendario como todos para poder disfrutar de las cofradías con vosotros.