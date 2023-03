Modélico y ejemplar vía crucis con los Javieres

Dejando atrás el consistorio, la comitiva, perfectamente coordinada por Javier Garduño como diputado mayor de gobierno, se adentró en Hernando Colón rumbo a la seo metropolitana, penetrando la cruz de guía por la Puerta de los Palos a las ocho menos veinte de la tarde, manteniéndose una escrupulosa puntualidad en las andas del Cristo de las Almas, que arribó al templo catedralicio a las ocho en punto. Allí estaba monseñor José Ángel Saiz junto al presidente del Consejo, Paco Vélez, y al comenzar el repique de las campanas de la Giralda, el hermano mayor de los Javieres, José Antonio Oliert, marchó a saludarlos, reflejándose en su rostro la satisfacción de toda esta cofradía de origen jesuíta que veía hecho realidad este anhelo de presidir el vía crucis. Hubo algo de descuadre, porque desde el coro, donde no se visibiliza el ejercicio, se rezó la tercera estación donde no había ninguna cruz de guía, pues la de la Sagrada Cena, que la marcaba, se hallaba más adelante. Eso sí, se sigue echando en falta rezar la décimo quinta estación, la de la Resurrección del Señor, misterio tan unido a los Javieres por su hermanamiento con la corporación de Santa Marina.

Se apreció mayor presencia de fieles en este acto de culto que aglutina a las setenta hermandades de penitencia cada primer lunes cuaresmal desde 1976, si bien al arribar el Cristo de las Almas ante el altar mayor catedralicio, sí que notó una menor afluencia con respecto a otros años. La reflexión final del prelado hispalense fue sentida y comprometida, pues, entre otras cosas, monseñor Saiz manifestó que «la cruz del Señor abraza al mundo entero», ya que «en el vía crucis no somos meros espectadores, sino que somos partícipes del mismo, y hemos de preguntarnos dónde está nuestro lugar», y meditó que «en el espejo de la cruz contemplamos el reflejo de los males de nuestra sociedad, donde la soberbia de los más ricos no aprecia la miseria de los más pobres». El Cristo de las Almas «ha de llevarnos al camino de la bondad, de la compresión, de la tolerancia», porque «el vía crucis es el camino de la misericordia, ya que ésta es el único antídoto contra el mal». Seguidamente, se hizo estación en la Capilla Real ante la Santísima Virgen de los Reyes, donde se le realizó una ofrenda floral, y a las diez menos diez de la noche, el crucificado de Pires salía de la magna hispalensis, veinte minutos más tarde del horario oficial, pero diez minutos antes que el año pasado el Señor del Soberano Poder de la Hermandad de los Panaderos.

La noche tenía pleno sabor a Semana Santa, a ese Martes Santo que añoramos desde hace cuatro años. Se emocionaba Juan Francisco Rodríguez Buiza ante todo lo que estaba viviendo, actual mayordomo que por tantas juntas ha pasado ya. Tomó el Cristo de las Almas la calle del Cardenal Carlos Amigo y Alemanes abrazando azahares prematuros en los naranjos, y por la Cuesta del Bacalao alcanzó Placentines pocos minutos antes de las diez y media de la noche. Sólo las voces de la Escolanía de María Auxiliadora y los instrumentos de su capilla musical quebraban el silencio en medio de una oscuridad rota por los pequeños candelabros de las andas cedidas por la Hermandad de Montserrat. Alguna saeta espontánea también brotó desde algún balcón en el momento oportuno. La festividad del día siguiente contribuyó, a pesar del frío, que la bulla se mantuviese. No hubo poco gentío en el Salvador, aunque el entrañable Agustín Velamazán necesitase abandonar un momento su lugar para tomar un abrigo en su cercano domicilio. El clima de la tarde antes de salir de casa le jugó, como a otros, una mala pasada. Por Cuna buscó Orfila, donde los Panaderos compartieron un momento de fraternidad con los Javieres en las puertas de su capilla, evocando los del Miércoles Santo la añoranza de lo vivido el año pasado. Este instante se repetiría de modo similar en las dos puertas de la parroquia de San Andrés: en la de Daóiz estaba el estandarte de Araceli y la que mira a Cervantes el de Santa Marta, que este mismo martes 28 protagonizará otro vía crucis histórico en su año jubilar por su feligresía.



Había pasado ya la media noche. Repleta estaba la Plaza de San Martín a las doce y veinte de la noche cuando apareció el Cristo de las Almas, esperándole la Hermandad de la Lanzada, con su aparato de cultos para el quinario ya preparado para esta semana. Y el frío no se desvanecía, como si quisiese aniquilar la calidez que el sol de la tarde dejó en nuestros cuerpos, y allí seguía Dani Perera, el delegado del Martes Santo, mostrando su cariño a su gente de los Javieres. Pero los cofrades de Sevilla, en general, no dejaron solo al Cristo que muere en la calle Feria, arropándolo por Alberto Lista y por Palacios Malaver, las últimas calles de su itinerario en esta memorable jornada cuaresmal. La una y cuarto. La silueta del Hijo de la Virgen de Gracia y Amparo se recorta ante la fachada lateral de su parroquia por Peris Mencheta. El sueño de este día tan esperado iba llegando a su fin después de la prórroga que se produjo sobre el horario inicialmente previsto y anunciado. Cuando faltaban dos minutos para la una y media, el Señor volvía a ascender la rampa. Había lágrimas en los ojos del bueno de Antonio Villalba, ese teniente de hermano mayor que fue tan cerca de Él para no olvidar lo próximas que tiene las Almas que más le han importado en su vida. Sonreía José María Márquez complacido de ver que todos los hermanos disfrutaron de esta tarde portando a su Cristo aunque llevasen cirio... Había sensación de orgullo por parte de todos, hermanos y cofrades en general, y eso se palpaba en el ambiente. Algo especial tiene la Hermandad de los Javieres. Sevilla sabrá por qué...