Monseñor Saiz: «Nuestra Señora de los Reyes es nuestro refugio y fortaleza»

¿Qué significa para nosotros la palabra fortaleza, la palabra fuerte? Significa energía, valor, consistencia. En nuestros tiempos no nos faltan ejemplos. Recordemos a los jóvenes que desde distintos lugares del mundo volvieron a Ucrania para defender su patria como soldados, arriesgando la vida; las personas que en el tiempo de la pandemia han asumido enormes riesgos para su salud y su misma vida, ayudando a los demás, especialmente las del ámbito sanitario; las personas que siguen arriesgando la vida en profesiones de riesgo, en acciones de salvamento o implicándose en emergencias como los incendios que se están produciendo en el verano.

Entre las visitas que realicé en mi primera semana después de tomar posesión, tuve ocasión de conocer una familia que vive en un piso de 30 metros cuadrados. Una madre coraje que está sacando adelante sola a cuatro hijos todavía pequeños luchando cada día frente a la adversidad. Fortaleza demuestra una joven o no tan joven, a quien todo su entorno aconseja abortar por múltiples razones, y lucha por salvar la vida del hijo que lleva en su seno. Fortaleza es no renegar de los principios morales, aunque eso signifique perder una importante promoción en la profesión. Fortaleza es cuidar a un familiar enfermo crónico a lo largo de los años, sin perder la sonrisa y el afecto. Hay muchas expresiones de fortaleza que no salen en los medios de comunicación, pero que son especialmente valiosas ante Dios.

Santo Tomás de Aquino nos enseña que la virtud de la fortaleza se encuentra en la persona que está dispuesta a afrontar los peligros y a soportar las adversidades por una causa justa, por la verdad, por la justicia [1]. La virtud de la fortaleza requiere siempre una cierta superación de la fragilidad humana y, sobre todo, del miedo. Porque el ser humano teme por naturaleza espontáneamente el peligro, los problemas y los sufrimientos. El miedo puede socavar el valor a quien vive en clima de amenaza, opresión o persecución. Para ejercer la fortaleza hay que superar la presión social de ser mal visto, el riesgo de exponerse a consecuencias desagradables, injurias, degradaciones, pérdidas materiales, persecución, y hasta la muerte.

A la virtud de la fortaleza se opone el temor desordenado, la cobardía, la cortedad de ánimo, la flojedad natural, la comodidad, que nos impulsan a huir del sacrificio y el dolor. El sociólogo alemán Ziygmunt Bauman [2], describió nuestra época con la metáfora de la liquidez. Según él, hemos pasado de una sociedad moderna que buscaba la solidez en los grandes principios ideológicos y en las grandes causas, a una sociedad posmoderna que es líquida y voluble. Como consecuencia, la fragmentación de las vidas, la precariedad de los vínculos humanos en una sociedad individualista, de relaciones efímeras en las que no se mantienen ni la lealtad ni el compromiso adquirido. Tiempos líquidos, sociedad líquida, amor líquido, que desembocan en un hombre líquido sin consistencia, sin estructura, sin compromiso.

El hombre líquido quiere ser simplemente un ciudadano del mundo sin ataduras, ni en el amor ni en la forma de vida. La realidad líquida es continuo movimiento, flujo y búsqueda de nuevas experiencias, pero sin echar raíces en ningún lugar, sin compromiso en el amor ni en el trabajo. Ciudadanos del mundo, pero de ningún lugar concreto. Es la era del consumismo, en la que lo importante no es conservar los objetos mientras son útiles, sino cambiarlos constantemente. A la vez, la vida líquida angustia a las personas porque no tienen nada fijo y duradero.

Nosotros vivimos en estos tiempos líquidos, y formamos parte de esta sociedad líquida. Nosotros estamos en el mundo, pero como nos dice el Señor, no somos del mundo. Somos los discípulos de Jesús, cuyo nacimiento es el acontecimiento central en la historia de la humanidad. El Hijo de Dios, que nace en un establo porque no había lugar para ellos en la posada ni alojamiento en ninguna casa de Belén. Contemplemos a María, que vive la experiencia de dar a luz en una situación de máxima precariedad y debe acostar al recién nacido en un pesebre. Este hecho permite entrever algunas de las características fundamentales del Mesías que ha nacido: no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida por todos. Contemplemos la fortaleza de María y de José.