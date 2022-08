Monseñor Saiz: «Nuestra Señora de los Reyes, Madre de amor y misericordia»

Su entrega se perpetúa a través de la Eucaristía en la que nos une a Él y por la que nosotros también somos incorporados a su obra salvífica, y unidos a todos los hermanos nos convertimos en un solo cuerpo. Desde la vida nueva en Cristo se puede entender y se puede cumplir su mandamiento nuevo de amarnos unos a otros como él no has amado (cf. Jn 13, 34). A partir de este principio entendemos el Evangelio, y de modo particular la parábola del Juicio final en el cual el amor se convierte en el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana. Jesús se identifica con los pobres: los hambrientos y sedientos, los forasteros, los desnudos, enfermos o encarcelados: «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis» (Mt 25, 40).

María nos enseña también a perdonar y a pedir perdón. En la escuela de María aprendemos la gran novedad del mensaje cristiano que es el amor a los enemigos. A lo largo de la vida no faltan golpes y heridas que dejan cicatrices. La venganza y el rencor envenenan el corazón, y crean desasosiego e insatisfacción. No es fácil perdonar a quien te ha causado mal, pero es posible con la gracia de Dios. Cuando la Virgen oyó decir a su Hijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, hizo lo mismo que Él: perdonó. Nosotros debemos perdonar, y también pedir perdón. Todos necesitamos el perdón, porque todos hacemos daño a los demás, aunque a veces quizá no seamos conscientes.

Por último, María nos enseña a amar sin límites. Para ella nada es demasiado pequeño, pobre, o insignificante. Nos enseña a amar como ama Dios, que no se cansa de salir a nuestro encuentro, que recorre siempre el camino que nos separa de Él, que se dirige directamente a cada uno. Ama a cada persona por sí misma, y su amor es universal, abarca a toda la humanidad. María, desde que recibe su nueva misión de maternidad sobre los discípulos al pie de la cruz, ama a cada uno de sus hijos, especialmente a los más pobres y necesitados, a los que sufren, a los que están más doloridos por los golpes de la vida. Ella siempre es la Madre del Amor Hermoso. Peregrinando de su mano aprendemos a amar el mundo y a las personas, a amar a Dios y a los hermanos. Nuestra Señora de los Reyes, Madre de amor y misericordia, nos ayude en este camino. Así sea.

[1] Cf. https://eacnur.org/blog/wp-content/uploads/ .

[2] Cf. ABRAHAM MASLOW, Motivación y personalidad.

[3] Cf. BENEDICTO XVI, Deus es caritas, 25-XII-2005.

[4] SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ, Escritos íntimos, Primeros escritos, fol. 1, p. 176.