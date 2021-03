«No pudo haber mejor sitio que tras el Cautivo para debutar en Sevilla»

Como se ha citado anteriormente, el apartado económico ha sido uno de los mayores dolores de cabeza para las bandas, y Pasión de Linares no ha sufrido ninguna excepción. Según relata su director “teniendo en cuenta los conciertos y estaciones de penitencia canceladas, hemos dejado de un ingresar, aproximadamente, un 70 % de la cantidad presupuestada inicialmente”. Aun así, “podemos considerarnos unos afortunados porque con la mayoría de nuestras Hermandades llevamos muchísimos años y, en las que llevamos menos tiempo, nos tenemos un cariño y un aprecio tremendo”. Esto ha provocado que no se hayan dado situaciones problemáticas entre la banda y las hermandades, lo cual habla muy bien de la calidad humana existente en el entorno de esta agrupación musical.

No se esconde al decir que no pudieron tener un lugar mejor para tocar por primera vez en la Semana Santa de nuestra ciudad: “Llamémosle la providencia, el destino o que el Cautivo nos llamó a su lado, pero no pudo haber un sitio mejor para comenzar nuestra andadura en Sevilla, y esperamos poder seguir acompañándolo muchos años”. Juan Luis López admite que en primera instancia fue una sorpresa, porque la Hermandad de Santa Genoveva llevaba muchos años con un estilo musical de Cornetas y Tambores, por lo que “era algo que no nos esperábamos”, admite el director de la banda linarense.

Otro de los retos que se le ha puesto por delante a Pasión de Linares ha sido la llamada de la Hermandad del Carmen Doloroso, para acompañar musicalmente al paso de misterio del Señor de la Paz. Aunque este hecho se ha visto truncado por razones que todos conocemos, “la ilusión que tenemos sigue intacta y será todavía más intensa conforme se acerque la fecha en la que nos veamos, por fin, acompañando al Señor de la Paz. La sintonía entre la Hermandad y la banda es total, y el cariño y el aprecio mutuo también”, asegura Juan Luis López al referirse a la corporación del Miércoles Santo.

La tendencia de Pasión de Linares es, sin duda, ascendente; y una clara evidencia de ello son sus contratos tras algunos de los pasos de misterio más importantes de toda la geografía andaluza. A pesar de ello, su director se muestra cauto, e infiere que el futuro de la banda está en “reanudar los ensayos y volver a reanudar la actividad después de tanto tiempo parados. Y a partir de ahí, solo nos marcamos un objetivo: trabajar incansablemente y con toda la humildad en cada ensayo, para que cada día la banda suene mejor que el anterior, y así la música nos llevará a donde nos tenga que llevar”, cita firmemente Juan Luis López.

Como se ha mencionado con anterioridad, tendencia ascendente de Pasión de Linares ha conseguido que la banda se coloque entre las mejores de Andalucía. Por ello, le preguntamos a su director en qué posición la colocaría, y tras dejar claro que para él la música no es una competición y que, por lo tanto, no ha entrado nunca en esto de los rankings, Juan Luis López afirma que “si nos referimos a ilusión, sacrificio, compromiso, trabajo, seriedad, constancia, autocrítica, afán de superación... pondría a La Pasión en el puesto nº 1, todo ello sin desmerecer a los compañeros de las demás bandas que, seguramente, lo hacen igual que nosotros”.