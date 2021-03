Pablo Gañán: «La música es como una amante, tanto para lo bueno, como para lo malo»

Aunque tuvo sus primeros comienzos en 1996 con varios grupos de música y en pequeñas salas, fue en 2011, después de volver de Miami y tras a haber conocido a quien fue su impulsor en este complicado mundo, cuando produjo su primer disco “Alejandro Sanz fue quien me dijo que era bueno y que tenía que intentarlo. Siempre supe que esto era complicado y que había que tener un padrino, y en ese momento, yo sentí que lo tenía así que me subí para Madrid para que me ayudara a moverlo. Además, me encontré con que era el momento en el que la música estaba empezando a democratizarse de otro modo”

Aunque es fiel amante de muchos estilos musicales y su primer trabajo, “Que tiene de malo pasarlo bien” es el claro ejemplo, el “Bonus crack” de este mismo CD fue el que determinó el que fuera a ser su estilo estrella, esa mezcla con el pop y la música que más afirma emocionarle, la de la Semana Santa. “Ese disco era un viaje por todas mis influencias musicales que decidí hacer después de haber vivido en la Habana o en Miami cuando volví a casa, a Sevilla. Era todo muy experimental y por eso propuse un tema con esa forma de entender la música a través de las cornetas, que es la forma que tenemos de rezar aquí en Sevilla” afirma.

Si bien es cierto que su impulso es palpable, Pablo Álvarez asiente haber sentido miedo en el primer tema que lanzó con esa mezcla “por eso la produje en inglés” bromea. El título es “Tengan la amabilidad de ser felices” y para su producción, contó con la banda del Sol y la marcha “Bendición”, la marcha que más le emociona al entrevistado.

Su idea era llevar esos sonidos a otras personas que no conocían ese tesoro musical, la música cofrade. “Y la mejor forma de hacerlo es de una manera que ellos lo entendieran, mediante el pop. Si yo le llevo una marcha de Tres Caídas, o Las Cigarreras en original, se pueden asustar, pero si lo adaptas a su pop británico, que fue lo que hice, puede gustar. En cierto sector de Londres gustó mucho y aquí en Sevilla, en su gran mayoría también y el silencio que hubo, lo interpreté de forma positiva” reconoce.

El criterio para la elección de esas marchas corrobora que ha ido evolucionando, dependiendo de la canción. “Al principio me dejé llevar por mi propia afición. Después, con Passyon y Tres caídas Triana, por ejemplo, la elegí con miembros de la banda, fue aconsejada por ellos, aunque yo estaba entre varias”. Además, también asegura que el anterior álbum, con todas las bandas de Andalucía, fue elegido por el público “Creo que es el disco 2.0 en el que el artista pregunta a los seguidores qué quieren. En 2016 una encuesta en Twitter y entre los seguidores de la Semana Santa y mis seguidores, se formó el CD” apunta. Un reto que, aunque complicado, afirma haber conseguido grandes resultados.

Pablo Álvarez, consciente de la originalidad de estos temas, confirma no haber sentido miedo más que por las críticas que pudieran aparecer. “Al fin y al cabo, lo único que hago es llevar esta música a otros ámbitos de la cultura musical. Yo no importo nada, la Semana Santa está como está, no voy a ir con una guitarra eléctrica detrás de la Carretería. No soy una amenaza, habrá a quien no le guste, pero no creo que deban criticarlo” apostilla.

Su felicidad es máxima cuando habla de las protagonistas que le acompañan, de las bandas de las que asegura que todas le han dado la vida a él porque dice que todas se han mostrado fieles al resultado desde el primer momento, “al fin y al cabo lo que hago es coger himnos suyos y revestirlos con otra ropa, algo que podría no haberles gustado” reafirma.

Pese a acreditar la facilidad con la que ha trabajado con todas estas bandas, si tuviera que elegir alguna, Virgen de los Reyes es la elegida por el cantante “Es una banda muy especial que tiene ese corte de banda antigua – para lo bueno y para lo malo – y es la única banda de la que recibí el encargo. Fue una obligación y mira, de eso saqué una gran afinidad con ellos aunque tenga amistades en todas las agrupaciones”

El claro ejemplo de fe ciega en estas colaboraciones dice Pablo estar en la primera banda que lo hizo, la del Sol y más concretamente en Juanma Fernández Carranza, autor de “Bendición”. “Las demás, han podido ver el resultado de los temas anteriores y que no es una frikada, sino algo serio, pero los primeros apostaron” apunta. “A Juanma lo cité en Nervión Plaza y le enseñé la canción entera montada sin letra, solo con los arreglos. Me dijo que estaba loco, pero que le gustaba y así terminó autorizándome” cuenta anecdóticamente haciendo hincapié en el gran respeto y emoción que siente hacia esta banda de música.

Tener algo que decir es la firme inspiración para este cantautor y productor sevillano “soy muy distendido, pero también muy reivindicativo por la justicia. Así que tratar de abrir los ojos ante situaciones que están destrozándonos como humanidad. El último tema “DES – ESPERANZA” puede ser un claro ejemplo ante esta situación de auxilio. Como esa, “Salve Sevilla” una denuncia hacia los magnates que intentan hacer de Sevilla una Venecia; o “Passyon”, que viene a decir que nos están quitando las pasiones para hacernos seres virtuales y quitarnos nuestra humanidad”

Además de su inspiración, poner el bello de punta es otro de sus objetivos. El hecho de hacer hímnica la letra que junto a su letra no decaiga. “No hay quien con “Eternidad” no se tire al suelo de la emoción, por eso que el pellizco no se pierda, me preocupa muchísimo” corrobora.

Ídolo de muchísimos niños, aunque sin haberlo buscado, reafirma así la verdad que hay en su música. “dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad y encontrarme con esto, es un lujo ¿no? ¡Qué maravilla!” jaranea Pablo.

Este marzo este músico ha publicado su nuevo tema: “DES – ESPERANZA”, tema que él mismo afirma que ha salido de los tiempos que vivimos, de sus sensaciones durante la pandemia. “El deseo de volver tenía que hacerlo música, por eso los sonidos pueden parecer más tétricos, más de rabia y por supuesto esa marcha de Tres Caídas “Caridad” que también se aúna a estos sonidos que buscaba”