Pasión aportó más de 280.000 euros en ayudas con su fundación en 2022

Hay que tener en cuenta, así mismo, que el pasado año fue el del regreso paulatino a la normalidad tras la situación sanitaria, retomándose nuevamente sus clásicas «Jornadas Sacramentales» después de dos años, lo que generó un enorme éxito de asistencia, traduciéndose ello en la obtención de unos donativos que superaron los 14.940 euros, con un resultado neto de 11.310. Por otro lado, los sucesos bélicos de Ucrania suscitaron una corriente de solidaridad que movilizó a toda la sociedad, y la Archicofradía de Pasión pudo hacer dos entregas de material sanitario, de alimentos, calzados o ropas valorados en torno a unos 2.500 euros, en colaboración con la Hermandad de las Mercedes de la Puerta Real; e igualmente se donaron alimentos y otros bienes por valor de 1.804 euros a la Fundación Madre Trinidad, la cual acoge a las familias ucranianas refugiadas por la guerra. Tampoco debe obviarse que esta fundación asistencial contribuye desde hace años con una ayuda anual de 3.000 euros para el sostenimiento del Seminario Metropolitano de Sevilla.

La obra social de esta señera hermandad de la antigua Colegial del Divino Salvador no sólo consiste en entregar materiales físicos, alimentos o dinero, sino que posee un voluntariado compuesto por sesenta y cinco personas, tanto hermanos como otros que no lo son, que acomenten acciones en diversos programas de colaboración con otras entidades como Enredes, Zaqueo, Hogar de Nazaret, Niños con Amor o ATMOS, si bien no debe olvidarse el proyecto “Abogados de la Merced”, que nació en 2018 a partir del VIII centenario de la fundación de la Orden de la Merced. Y ya de cara a este 2023, se ha formalizado un convenio con la firma Cuatrecasas, por la que la Hermandad de Pasión y su fundación se incorporan como clientes de la misma y por el cual el despacho se compromete a elaborar una completa guía de ayudas y subvenciones públicas destinadas a personas y colectivos en riesgo de exclusión social, entre quienes se hallan los internos penitenciarios.