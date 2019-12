Pistoletazo de salida al 425 aniversario de la Macarena

Si bien, el hermano mayor ya ha dejado claro que no hay intención de realizar una salida extraordinaria de la Virgen de la Esperanza, fuera del calendario habitual de la Madrugá del Viernes Santo.

Fernández Cabrero ha descartado recientemente esta opción. «No lo tenemos en mente. Tenemos un programa de actos muy rico, pero no contemplamos una salida extraordinaria. El día 21 de diciembre será cuando se presente el programa de actos y no está contemplada la salida extraordinaria», ha asegurado a los micrófonos de ‘El Llamador’ de Canal Sur Radio.

Fernández Cabrero zanjó el tema con esta rotunda frase: «Para celebrar un 425 extraordinario, no necesitamos sacar a la Virgen».