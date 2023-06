¿Qué ha pasado con Santa Lucía y su presencia en el Corpus?

Este año, si la lluvia no da al traste con la solemnidad del Corpus Christi según la vive y la siente secularmente Sevilla, la preciosa imagen de Santa Lucía, titular de la hermandad hagiográfica residente en la Iglesia de Santa Catalina, estará presente en un altar efímero en la calle Francos, alzándose la efigie sobre su magnífico paso procesional. Eso será así, pero no habrá, ni antes ni después, traslado procesional público, cuando la corporación había realizado ya, en la mañana de este pasado domingo 4 de junio, la mudá de su paso desde su casa de hermandad en la calle Alhóndiga hasta el templo. La autoridad eclesiástica deniega el traslado, porque nunca tuvo esta entidad letífica el consentimiento del arzobispado.

Es cierto que el domingo 18 de septiembre de 2022, en cabildo general de hermanos, y a propuesta de la junta de gobierno que preside como hermano mayor Juan Antonio López Sánchez, fue aprobada la iniciativa de soliciar a Palacio la posibilidad, no ya de que la santa en su paso presidiese un altar, sino que, incluso, pudiese incorporarse al cortejo antecediendo al primero de los nueve pasos, el de Santa Ángela de la Cruz. Obviamente, estas alternativas se dejaron en el aire en función de lo que se distaminase desde la curia hispalense, pero los hermanos apoyaron que Santa Lucía, de uno u otro modo, estuviese presente en el Corpus Christi. Igualmente, el párroco de San Román y Santa Catalina y director espiritual de esta hermandad, Francisco José Blanc Castán, dio su beneplácito a este proyecto, pero está claro que no es él quien ha de verificar y refrendar la decisión definitiva.

De cara al exterior de la hermandad nada más volvió a saberse sobre esta cuestión. Fuentes del arzobispado confirman a La Recogía que a finales de 2022 ya se le dio la respuesta negativa a la corporación, salvo que la imagen fuese llevada en privado al lugar donde presidiese el altar efímero, y que la idea de incorporarse a la procesión estaba absolutamente descartada. Lleva años intentándolo la Sagrada Cena con su misterio y no ocurre. Es más, con respecto a lo de un traslado privado, cabe recordar que hace ocho años, en 2015, el Sagrado Corazón de Nervión presidió el altar que la Hermandad de la Sed levantaba en la esquina de Argote de Molina con Placentines y el titular de la corporación letífica fue y volvió en privado. Santa Lucía ha intentado echar un pulso al arzobispado, de hecho iba a efectuar los traslados en silencio para desplazarse con mayor rapidez. La jugada no ha salido bien.

Algunas voces se alzan criticando que el pasado año fue llevada en procesión hasta un altar en la Avenida de la Constitución una imagen de Santa Teresa desde el Santo Ángel que no se halla ni expuesta al culto, pero es que en 2015 también salió desde el cenobio de la calle Rioja un paso que representaba la escena de una de las experiencias místicas que tuvo Santa Teresa, en este caso ante la imagen de Jesucristo en la iconografía del Ecce Homo, siendo llevado dicho paso a la Plaza del Salvador al altar de la Hermandad de las Siete Palabras. Al tratarse de una orden que no depende del ordinario del lugar, pueden efectuar esta procesión. Para que el arzobispado se inmiscuyese debería darse un caso como el que se da en este mismo templo carmelita con la Asociación del Cristo de los Desamparados, que anhela ser hermandad penitencial y vestir sus miembros la túnica nazarena, pero para ello sí debe ser una cofradía diocesana. Curiosamente, existen cortapisas en ese aspecto, pero no en otros. Ahí está el debate.